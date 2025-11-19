「台灣有事」震撼彈 中日僵局恐長期化

日本媒體分析，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，與大陸外交部亞洲司司長劉勁松，對「台灣有事論」的溝通，毫無進展，中日雙方的僵局，恐怕會長期化。

日本方面為了化解大陸方面對日本首相高市早苗「台灣有事論」的反彈，特地派遣外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，到北京會見大陸外交部亞洲司司長劉勁松，雙方並舉行會談。不過據瞭解，這場會談不歡而散。大陸方面要求高市早苗撤回相關言論，不過日方無意撤回。有分析指出，中日雙方的政治、經濟、乃至民間交流等關係，均急速降溫，這場政治僵局，恐怕會長期化。

有報導說，在司局長級磋商之後，預計日本外務事務次官「船越健裕」，近期將與中國駐日大使吳江浩會談。不過，由於雙方各自堅持立場，船越與吳江浩的會談，恐怕也很難化解僵局。

據報導，大陸方面開始緊縮中日交流氛圍，不但提醒大陸公民近期避免前往日本，並且要求謹慎規劃赴日留學、工作等事項，隔絕雙方交流往來的動向，正在擴大。