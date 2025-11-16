「台灣有事」風暴延燒 ! 中國連發赴日旅遊、留學警告 : 民眾慎赴日本

高市早苗先前在國會表示，若台灣發生衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中方強烈反應。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 隨著「台灣有事」議題持續升溫，中日關係再度緊繃。中國外交部與教育部近日連番對中國公民發布警示，提醒民眾謹慎前往日本，並加強在日安全防範。

中國外交部領事司於14日晚間發布罕見通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。通告指出，今年以來，日本社會治安不靖，多起針對中國公民的違法犯罪案件仍未偵破，在日中國公民安全環境持續惡化。外交部特別提及，日本領導人近期發表涉台挑釁言論，進一步加劇人員交流風險，對在日中國公民的人身安全構成重大威脅。外交部並建議民眾如遇緊急情況，應及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

今（16）日，中國教育部亦發布「留學預警」，指出近段時間日本社會治安不佳，針對中國公民的違法犯罪案件頻發，留學環境和安全風險上升。教育部提醒，已在日及近期擬赴日留學的中國公民應密切關注當地治安情況，加強風險評估和防範意識，謹慎規劃赴日留學安排。

分析認為，此輪警示與日本新任首相高市早苗的涉台言論直接相關。高市早苗先前在國會表示，若台灣發生衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中方強烈反應。此前，高市在APEC會議期間與中國國家主席習近平會晤時，雙方尚強調中日關係「一衣帶水」，但局勢迅速逆轉。

目前，中日雙方並未展現任何和緩跡象。

