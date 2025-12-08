「台灣有事」風波反讓台日交流更升溫 觀光署推出「遊南部買一送一」搶日本客

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

日本首相高市早苗稱「台灣有事」引起風波，反倒讓台日關係更加緊密、升溫，交通部觀光署也加緊腳步與日本旅行業協會（JATA）攜手合作，力拼觀光互訪交流再創高峰；更於上週末在平溪舉辦千人放天燈，盼台日之間友誼長存。

觀光署與日方旅行業者於上週末在平溪舉辦千人放天燈，盼台日之間友誼長存。（圖／觀光署）

觀光署指出，為抓緊日本海外旅遊成長趨勢，陸續祭出高鐵台中以南買一送一北客南引優惠、與日本旅行社合作販售台灣旅遊產品等促銷措施，並邀請日本國民男神妻夫木聰續任台灣觀光代言人，向日本民眾推薦最愛的台灣必訪景點。

觀光署也提到，即日起至明年1月針對重遊台灣的自由行旅客推出「遊台灣金福氣・感謝季」，祭出機票、飯店住宿券等抽獎獎項；觀光署將持續推出各式促銷宣傳活動，將台灣魅力景點與多元友善面貌推廣給日本朋友，期盼更多日本旅客訪台觀光。

觀光署長陳玉秀指出，感謝日本旅行業協會，與旗下HIS、JTB、阪急交通社、日本旅行等旅行社合作攬客，活動報名相當踴躍，來台參加旅客達到1100人創新高。另外日本各組團社負責人員也組團來台參與，並造訪高雄、台南及嘉義等地景點，期透過業者返日包裝台灣旅遊新產品，吸引日本旅客一來再來。

觀光署說明，平溪天燈文化已有近百年歷史，放天燈是台灣傳統祈福的節慶活動，人們透過在天燈上寫下願望或祈福的話語，透過天燈上升，祈求願望實現。

本次參加活動的土門小姐表示「出發前就非常期待這次的天燈活動！總是在廣告電視節目上看到放天燈的畫面，這次終於能親自來台體驗。」她強調，看著寫著自己願望的天燈緩緩上升，真的好美好感動，將推薦更多親朋好友來台灣。



