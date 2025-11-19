「台灣有事」風波難收場！日媒爆料：高市早苗私下坦言「說過頭」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，事件持續延燒，日媒爆料，高市說完後，曾私下向身邊人士坦言「剛才有點說過頭了」，其幕僚更懊惱自責事前準備不足。

《朝日新聞》報導，高市為準備7日在就任後首次出席眾議院預算委員會質詢，凌晨3時便獨自進入首相官邸備戰，堅持逐字修改答辯內容。報導指出，當天她走進首相官邸的一間房間，把各省廳準備好的答辯書攤在桌上，逐字以紅筆修改。整間房間只有她一人，秘書官則待命於隔壁房間，只有在聽到她按下蜂鳴器「嗶」的聲音，才能進入協助調整。

一名官邸幹部透露，「她堅持要用自己的語言來作答，思考『高市政權的新答辯方針』。」整段準備過程長達3個半小時。報導形容，高市的政治風格向來是「獨來獨往」，而她就任以來的1個月，忙於外交與國會應對，期間「一次也沒有外出應酬」。

報導表示，而在高市就「台灣有事」提出行使集體自衛權的看法後，事後她曾私下向身邊人坦言，「剛才有點說過頭了」。一名高市親信幕僚更自責事前準備不足，「我們對可能引發的反彈評估不夠周延，就讓首相在未完全確認的狀態下答辯，這點我們非常懊悔。」

