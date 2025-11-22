「台灣有事」風波：北京「封殺」日本演出與電影上映

（德國之聲中文網）據德國《明鏡周刊》報道，中國政府已開始對日本文化活動實施封禁。

著名日本爵士貝斯手鈴木良雄（Yoshio Suzuki）在北京彩排時，被便衣警察當場叫停。主辦方克裡斯蒂安·彼得森-克勞森表示，警方通知稱“所有日本人的演出全部取消”現年80歲的鈴木及其五重奏此前為獲得來華簽證經歷了數月審核，主辦方稱樂隊“十分震驚並極度失望”。

廣告 廣告

據報道，本周已有約十場日本音樂人的演出在中國多座城市被取消，並有場館接到警告稱，2025年所有日本藝術家演出可能全部叫停。

日本歌手KOKIA在北京的演唱會也於開演前臨時取消，現場出現大批憤怒觀眾要求退款的視頻。此外多部日本電影的中國上映計劃本周也被取消。

主辦方彼得森-克勞森表示，這對本已經濟低迷、急需刺激服務業消費的中國經濟造成沖擊，提到粉絲取消機票和酒店帶來的經濟損失，並強調音樂會對許多年輕中國人而言是重要的情緒出口。

他稱，雖然網上存在一定反日情緒，但在演唱會現場從未見過有人提及政治：“我從來沒遇到有人在這種場合把政治扯進來。”

北京旅游警告：東京商鋪業主淡定

自北京因中日外交爭端發布旅行警告後，東京珠寶店的中國顧客數量有所減少，但店主伊藤椎名（Shiina Ito）對法新社表示自己並沒有非常擔心。

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）本月初就台灣問題發表言論，引發中日關系惡化，外界擔憂此事將沖擊那些依賴旅客消費的奢侈品店、面館和酒店。但東京的商家大多並未表現出焦慮。

日本許多旅游業和零售業高度依賴中國游客，其在各類商品上的人均消費都高於其他外國旅客。“中國客人少了，日本顧客反而更容易進店，所以銷售額基本沒什麼下降。”店長伊藤表示。

成群的游客漫步於林立的商店街道間—中國消費者通常能佔到伊藤在東京淺草傳統商圈生意的一半。據日本國家旅游局數據，去年中國游客人均消費比其他外國游客高出22%。一些酒店、品牌服飾店甚至藥妝店都有會說中文的店員，百貨商場也常掛有中文指示牌。

在東京高檔的銀座商圈，一家在Instagram上頗有人氣的烏冬面餐廳店長山本由紀（YukiYamamoto）說，自發布赴日旅行警告以來，他並未察覺到銷售額有任何直接影響。“我不覺得有突然、劇烈的變化。”

他說，盡管平日排隊的食客中大約有一半是中國人。“當然，如果客人變少，對店裡來說會很失望。但日本客人還是會經常來，所以我們並不特別擔心。”

中國是日本最大的游客來源國，官方數據顯示，2025年前九個月，共有近750萬中國游客赴日，佔所有外國旅客的四分之一。中國游客在第三季度消費了約37億美元。

“經濟脅迫”

11月7日高市暗示東京可能在台海遭受攻擊時軍事介入。北京隨後發布赴日旅行警告，日本零售與旅游類股票隨即大幅下挫，至今大多尚未回升。

對此日本經濟安全大臣小野田紀美（Kimi Onoda）警告稱，過度依賴“動輒訴諸經濟脅迫”的國家存在危險：“不僅對供應鏈構成風險，對旅游業也一樣”。

上海一家旅行社經理吳偉國（音 Wu Weiguo）表示，“受影響最大的是團體旅”，九成客戶已要求退訂原定的日本行程。

但據日本國家旅游局數據，去年僅約12%的赴日中國游客是組團游，遠低於2015年的近43%。

日本國土交通大臣金子恭之（Yasushi Kaneko）表示，這件事“沒必要大驚小怪”，並指出來自其他國家的游客數在增加。

不過高度依賴中國旅客的日本酒店已經感受到沖擊。

“中國旅行社的取消訂單接踵而至。”經營日本中部蒲郡酒店的竹內慶子（KeikoTakeuchi）說，“顧客中50%到60%是中國人。”“我希望局勢盡快平息，但看來還需要時間。”她憂心道。

但上海旅行社吳經理表示，這場外交爭端不會阻止中國游客對東京的向往。“他們覺得日本服務質量高、購物價格合理。”他說，“中國人仍然會想來日本。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (路透社 法新社 明鏡周刊)