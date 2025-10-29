日本企業駐台員工C先生說道，「過去2年都在等級1這樣，然後印象中3、4月左右，就升級到等級2。」

C先生是日本企業派駐台灣的員工，他口中說的等級就是這份公司內部報告的，台海情勢等級，3月底還在等級1的「平常」，4月就升高到等級2的「情勢緊張化」。

他說考量台灣有事的可能性，公司從2年前開始，每週提供這樣的分析報告給員工。

C先生另外提到，「提升到等級3的話，就會要開始要檢討，要不要把駐在員的家人們先撤回到日本，那不要說可能第4的話就會開始考慮，連派駐到台灣公司的員工都要一起撤回日本，公司已經有提供免費的機票，就是我們已經先訂好了機票，可以隨時飛回日本。」

廣告 廣告

連機票都先訂好了，可見日本企業面對潛在風險謹慎應對。但其實這些報告，大多都是委託風險管理顧問公司製作。

公視國際記者施勗皓指出，「近年來中國軍事行動頻繁，有越來越多在台灣發展的日本企業找上顧問公司，針對台灣有事做風險管理，擬定撤離計畫等相關因應。」

NEWTON Consulting首席顧問久野陽一郎指出，「我們會研議當台灣有事發生時，要怎麼確保員工安全，另一個是要考慮企業在台灣的據點，以及在中國的據點，如何讓維持事業及供應鏈運作，我們會進行模擬並研議對策。」

簡報上中國圍台軍演示意圖，還有徹底抗戰等幾個大字，光看就令人緊張。這家位在東京的顧問公司，為日本企業提供台灣有事的因應策略，近2年客戶明顯成長。

久野陽一郎解釋道，「這2年大概提供給20家企業這樣的服務，真的是大概從2023年左右開始急速成長，契機大概是川普當上總統，還有一個是烏克蘭戰爭，有些人開始想說會不會下一個就是東亞，因此緊張感逐漸升高，我們的調查中約60%的企業，有預想台灣有事的風險。」

業者透露最難的是如何判斷撤離標準，以及撤離後公司如何提供照顧。雖然台灣有事，為業者帶來新市場，但也反映日本企業未雨綢繆的焦慮。

更多公視新聞網報導

美韓達成多項協議 川普同意南韓打造核潛艦

「台灣有事」風險意識增 駐台日企找顧問公司擬對策

台廠在美舉辦大型招聘會 台灣留學生排隊面試

