台灣有多安全？她沒帶家裡鑰匙 竟請陌生人「外送」

一名女網友近日出門後，把家裡鑰匙丟在男友身上，回到家後被鎖在門外才想起來，但因為男友正在飲料店上班，沒辦法協助送鑰匙，最後她想出一個奇招，先用外送點飲料，再請外送員幫忙把鑰匙帶過來，讓網友們驚呼不可思議，笑說台灣實在太安全了。

一名女網友近日在Threads表示，回到家時發現身上沒有鑰匙，才想起鑰匙丟在男友身上，但因為對方正在手搖飲店上班中，她因此使用外送APP點飲料，並多給一點小費，希望外送員協助把鑰匙帶來，同時也在備註提醒男友把鑰匙交給外送員。

而外送員也「使命必達」，除了飲料外也依照指示將鑰匙帶給原PO，讓她大讚「這個世上還是好熊貓多啊，謝謝熊貓幫我開門，幸運遇到很善良的熊貓，我祝他以後一定發大財」。

文章上線後引起討論，不少人笑說「蠻聰明的欸，至少外送員不需要額外繞路」、「台灣到底有多安全，才會直接請陌生人幫忙送家裡鑰匙，笑死」、「可見台灣有多高度友善」、「給小費就沒問題」、「台灣的社會信任度實在太高了」、「我如果是男友同事，看到這張單子一定笑死」。

也有網友提醒「其實很不安全欸，外送員這樣就知道妳住哪裡了，如果還偷跑去打鑰匙，想想就害怕」、「我送過類似的單子，但建議下次直接請男友放在袋子裡面，不要另外跟外送員說，不然感覺有點危險」。

