即時中心／高睿鴻報導

全球氣候越來越極端，中央氣象署今（30）利用年終記者會，報告今（2025）年全球及我國天氣狀況；今年前11月，1至11月全球平均氣溫，較1901至2000年百年平均高出1.18度、也是工業革命（1850年）後第2高溫年，僅略低於去年。台灣截至12月28日，全國年平均24.53度，較百年平均高1.22度、為1897年以來第12高溫。氣象預報中心主任黃椿喜更點出，連降雨情況都變得極端，今年降雨日相當少、雨量卻偏多。

氣象署署長呂國臣首先說明，對於氣象觀測而言，今年是很特別的一年，1月就發生嘉義大埔的地震，之後餘震不斷；梅雨季的降雨不多；7月出現路徑詭異的颱風，重創嘉南地區，搭配之後的西南氣流，很多房子、電線桿都被吹壞，淹水災情嚴重。除了南部受創，他也指出，花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖，又因颱風潰堤，進而造成憾事；沒想到，即便到了年底，前幾天又發生1場7級地震。

黃椿喜則說明，全球暖化趨勢一直持續，去年達到新高點；今年則略降，但1月至11月的全球溫度，仍是自工業革命以來的第2高溫。也因為極端高溫，各地的極端天氣事件不斷發生，例如美國1月就受到野火影響、7月極端降雨，造成德州等地嚴重災情；之後亞馬遜河發生連續乾旱事件；以及6月到8月期間，歐洲與地中海地區有熱浪；西南亞連續乾旱；東北亞如日韓，也遭受野火與熱浪侵襲。

快新聞／台灣有夠熱！今年度氣溫、降雨數據全出爐 秋季溫度竟創史上新高

氣象預報中心主任黃椿喜。（圖／民視新聞）

回到台灣，黃椿喜說，從6個百年氣象站（台北、台中、台南、花蓮、台東、恆春）來看，從1897年至今年為止，今年的氣溫是第12暖；從2015年以後，每年的平均氣溫都在歷史上名列前茅。整體來說，今年除了1月、2月、7月平均氣溫稍微偏低，其餘月份都是偏暖；而7月之所以相對較涼，是因為受到丹娜絲、薇帕颱風及西南氣流影響，造成降雨，進而使氣溫降低一些。

降雨方面，黃椿喜表示，今年春季雨量正常偏多、夏季則是顯著偏多；但即便整體雨量偏高，卻也可以發現，降雨日數正在減少。他直言說，今年降雨日數是1951年以後第9少，這顯示，降雨的分布變得更極端，我們必須去調適這種狀況。

快新聞／台灣有夠熱！今年度氣溫、降雨數據全出爐 秋季溫度竟創史上新高

氣象預報中心主任黃椿喜。（圖／民視新聞）

總結來看，黃椿喜說，相較於歷年平均，今年氣溫一路偏暖、只有7月稍降，但秋季9至10月極端高溫的狀況「套別顯著」；春季降雨正常偏多、夏季明顯偏多、秋季正常偏少。天氣變得更極端，雖然今年整體高溫，但7月降雨日多，甚至是有史以來次多的情況。另外，7月西北太平洋生成7個颱風，也是1958年以後第3多的紀錄。

黃椿喜也提到，等9月颱風相對較少，就開始出現同期最高溫。整個秋天的平均氣溫，創下有紀錄以來新高；9月氣溫史上第3高；10月歷史最高溫；9至10月共有28天高溫，創歷史新高。

