台灣有如亞洲的美國？蕭美琴：不同世代的人們來此打造美好生活

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統府今(12/2)發布副總統蕭美琴近日受訪談話，蕭美琴表示，台灣歷史的一個面向如同美國人民，不同世代的人們來到台灣，尋求打造美好的生活，並為後代創造機會，台、美的實力正是來自民間部門和社會，來自創新、開放、友善、慷慨及好客的公民社會。這一切都使台灣成為世界上的良善力量，台灣人也將美國視為國際社位的領導者及良善力量，台灣也期許自己持續作為國際社會的良善力量。

副總統蕭美琴接受美媒《戰情室》(WarRoom)節目專訪，並與主持人合影

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪，該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，而蕭美琴的專訪內容也在台灣時間12/1首播。

廣告 廣告

針對台美雙方共同的價值觀與文化原則，蕭美琴受訪表示，她以「自由之地、勇者之鄉」的精神來理解美國的價值觀，在她這一代經歷不同的政治體制，而台美夥伴關係建立在共同的價值觀，也就是自由和民主的政體之上，除了價值觀，也關乎共同利益，維護印太地區和平與穩定，以及維護以規則為基礎的國際秩序的共同利益。

蕭美琴指出，在此秩序下，航行自由、貿易和社會交流才不會受武力或脅迫影響；這也關乎對於繁榮發展的共同利益，包括開發不侵犯個人隱私的技術，促進人類進步而非被政府用作控制工具的技術，儘管台美有不同的歷史背景，彼此仍有許多共同點。

針對台灣遭受的混合戰、網路、資訊等各種威脅手段，蕭美琴說，從1995年或1996年舉行首次民選總統選舉以來，軍事威脅就一直持續存在，中國從未放棄使用武力。事實上，他們不斷迅速擴大軍事力量，強勢主張自身的立場，不只是對台灣，也針對鄰近的日本、菲律賓和南海，甚至在非洲吉布地和世界其他地區部署軍力。

蕭美琴表示，另一個非常重要的面向就是混合戰，他們引用《孫子兵法》以及中國哲學中有關「不戰而屈人之兵」的概念，也設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，採取諸多手段脅迫台灣社會，試圖在社會中散布恐懼以迫使人屈服，這不但已經發生，而且還正在持續進行中。

更多FTNN新聞網報導

美傳「晶片五五分」？鄭麗君：沒討論、更不會答應 台美談判最新進度曝光

川普為促「川習會」拒簽120億對台軍援？顧立雄：台美軍事交流緊密且穩健

破駐美代表換人流言？蕭美琴與美參議員視訊 俞大㵢同框

