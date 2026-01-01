台灣有容易收買的內應！ 謝金河：中國買台灣比打台灣划算

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



中共日前再度發動對台軍演，這次規模更大，距離更近，很多人開始擔心戰爭的風險。財訊傳媒董事長謝金河表示，兩岸戰爭風險很低，甚至日本的風險比台灣高百倍。但台灣有很多人不知道共產黨的可怕，中國在台灣有容易收買的內應，買台灣絕對比打台灣划算，根本用不著打！

謝金河指出，其一是兩岸只有國共內戰，頂多到古寧頭，沒有血海深仇，只有主權爭議。日本則是百年恩仇，從東北到南京大屠殺，這不容易化解。其次是台灣有三，四成的人自認自己是中國人，中國在台灣有容易收買的內應，買台灣絕對比打台灣划算，根本用不著打！

謝金河指出，財訊的專欄作家印和闐在2018年發表一篇專文：從納粹經驗看台商，這段歷史是戰爭發動的前兆，很多人都渾然不知，戰爭的發動和經濟有很大的關連性。

先從1933年希特勒拿到政權談起，當時世界經過1929年大蕭條，德國有600萬人失業，在經濟危機中，希特勒開始向猶太人開刀。1935年希特勒通過「紐倫堡種族法」，定位亞利安人是最優秀的種族，日耳曼人是最純的亞利安人。猶太人是最低端的種族，希特勒採取資本管制，鬥爭猶太人，1936年起猶太人資產開始被掠奪。

1938年希特勒公布德國境內猶太人口有70萬人，他說1%的猶太人控制德國20%的財富，隨即要求猶太人要公布財產清單。一開始是企業的董事長，總經理是猶太人就叫猶太企業，先課25%的稅，不久，只要股東有一個是猶太人就算猶太企業。接著要求猶太企業要把資產移轉給亞利安人， 移轉價格由希特勒認定，不得超過淨值20％。

看到這個訊號仍不知不覺的人，希特勒到11月宣布猶太人在銀行的存款不得提領，所有有價證券強制移轉，到1939年離開德國的人財產剩下不到一成，沒有逃避的猶太人最後送到奧斯威辛集中營，單是留下的眼鏡，金飾就堆的像山一樣高。

台灣投資人很熟悉的「一個投機者的告白」作者科斯托蘭尼也是猶太人，他是在法國被攻陷前逃到美國，才保住一命的。希特勒清算完猶太人後，旋即出兵打捷克，波蘭，屠殺猶太人。希特勒把猶太人財富收歸國有，充實戰爭軍費，這段歷史值得深思，借鏡。

謝金河說明，台灣有很多人不知道共產黨的可怕，俄羅斯入侵烏克蘭即將滿四年，雙方都已經疲憊不堪，但卻很難停下來。現在俄羅斯，朝鮮，中共都是軍國主義國家，這才是地緣政治不安的源頭，台灣很多人渾然不知！

