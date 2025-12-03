台灣有意引進鞭刑！網友分享新加坡遭鞭刑經歷「接近死亡的體驗」

台灣有意引進鞭刑，網友分享自己在新加坡遭鞭刑的經歷。 圖：翻攝自X

[Newtalk新聞] 國民黨立委洪孟楷今日主張政府應效仿新加坡增設「鞭刑」制度，適用於詐騙、虐童、性侵等重大罪刑，並準備在明年提出鞭刑公投。一名網友在PTT上分享自己在新加坡遭判鞭刑的親身經歷，直言是一段「接近死亡」的體驗，引起網友熱議。

網友在PTT上分享自己在新加坡遭鞭刑的經歷，因為在公車上拿出折疊刀被逮捕，遭判處兩年有期徒刑與六下鞭刑，經過體檢後脫光衣服，換上特製圍裙，接著被固定在「A字型鞭刑架」上，身體被迫彎成90度，臀部抬高，四肢與腰部完全綁住，背部與大腿會加裝保護軟墊，唯獨臀部裸露。

廣告 廣告

針對鞭刑，網友形容第一下就像火在燒，第二下已經是人生中感受過最劇烈疼痛，第三下呼吸急促、心跳狂飆，感覺快要暈厥，地四下痛到尖叫、淚流滿面「甚至希望自己從來沒有出生在這世上」，第五下就已意識模糊，第六下結束後，網友直言是一段「接近死亡」的體驗。

受刑後兩週都無法穿褲子、正常坐下與躺睡，洗澡更是完全無法，上廁所更成折磨，每次大便都像傷口被再次撕裂。網友直呼「不要用台灣那套鬆散心態去看新加坡」、「台灣也應該引進」、「在新加坡玩刀真的活該屁股開花」、「在大眾運輸拿刀，在台灣也不行」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

盜長榮空姐照卻自稱華航地勤！律師分享社群詐騙粗糙手法 釣出本人回應

高中生答案「台灣」寫成「中華民國」被扣分引熱議！網批：這樣寫純找碴