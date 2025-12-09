台灣有望協助定義AI在全球的治理! 製造金融業前段班、解決良率兼創造營收

UiPath 2026 AI與代理自動化趨勢報告。資料照



IDC預測，亞太區企業在AI的支出將從2025年的900億美元幾乎倍增至2028年的1,760億美元，主要就是用在代理型AI（Agentic AI）。亞太地區及日本為AI導入的熱點與試驗場，而台灣更成區域引擎中心。UiPath表示，台灣有機會協助定義AI在全球的治理、部署與推進方式。台灣AI導入主要即是用在製造業，金融產業。更以解決良率問題和創造營收為首要。

事實上，亞太地區及日本已有40%的企業正在使用AI代理，並且超過50%計畫在2026年前部署。在台灣、中國和香港整體區域中，約有45%的企業已經導入代理型AI，另外近42%的企業則計畫在未來六個月內實施該技術。

廣告 廣告

UiPath最新發佈的《UiPath 2026 AI與代理自動化趨勢報告》總結六大關鍵趨勢，突顯亞太地區及日本在全球AI版圖中的獨特角色。內容將涵蓋塑造亞太地區及日本成為全球AI啟動平台的要素，以及代理時代如何在2026年影響企業與廣大勞動力市場。

趨勢一：亞太地區及日本正加速成為全球AI啟動平台

趨勢二：從炒作走向價值，AI投資將被要求帶來可量化的回報

趨勢三：從降低成本到開拓收入，AI正在擴大業務影響力

趨勢四：流程編排，代理型人工智慧解鎖企業級AI的規模化應用

趨勢五：信任將主導AI成長的軌跡

趨勢六：迎接代理型勞動力時代

UiPath大中華區區域副總裁陳名璋表示，亞太地區及日本正迅速從人工智慧試點邁向企業級的全面轉型，而台灣在這項轉變中扮演關鍵角色。這裡的企業正在加速代理自動化（agentic automation）的採用，並透過創新、規模與卓越的執行力，對全球AI發展做出重要貢獻。以成為全球AI樞紐為願景，台灣已具備在這個新時代中領先的良好條件。展望未來，台灣有機會協助定義AI在全球的治理、部署與推進方式。

更多太報報導

輝達H20輸中准了！外資：台積電陸AI GPU代工如開啟、營運向上再噴

AI伺服器折舊拉長成風險？陸行之:Meta 、Google等確實減少折舊費用 美化短期獲利

【十年大缺2-2】記憶體的缺重點不在漲價! 專家曝未來3個月劇本怎麼演

【十年大缺2-1】記憶體的缺是騙人的鬼嗎？DRAM NAND產業結構斷層浮現