台灣有望實施「週休三日」？勞動部長洪申翰回應了

政治中心／林昀萱報導

週休三日連署通過，勞動部必須在12月7日前回覆。（示意圖／資料照）

2024年數據顯示，台灣年總工時超過2000小時，高於日韓鄰國。幾個月前民眾提案，盼望將現行「週休二日」改成「週休三日」減輕員工壓力，雖然會讓企業產能降低，但長期來看有助於吸引更多人才；如今該提案連署突破5千人，勞動部必須在12月7日前給出詳細回覆。對此，勞動部長洪申翰回應了。

近日公共政策網路平台有民眾發起「增加一天假日，實施週休三日」提案，提案者認為可讓員工有更多空間充電、同時改善壓力；對於企業來說，雖然可能遭遇產能下降危機，但並非只有壞處，英國、日本、冰島等國的研究實例顯示，長期來看產能是有機會上升的，週休三日估能吸引「重視彈性與生活品質」的年輕世代與專業人才，連署已通過，勞動部得在12月7日前提出具體回應。

廣告 廣告

勞動部長洪申翰回應週休三日議題。（圖／賴品妤辦公室提供）

勞動部長洪申翰今（24）日上午接受《POP撞新聞》訪問後針對週休三日議題表示，台灣企業類型多元、勞工就業形態多，目前仍在蒐集整理各方意見，相關制度需要全面的評估。目前是連署過關並非即將推動政策，不需要過度的預設情境。

根據統計數據，以2024年來看，台灣年總工時高於鄰近國家，例如日本為1636小時、韓國為1859小時，台灣則是高達2030小時。而在OECD（經濟合作暨發展組織）國家中，僅低於墨西哥（2308小時）、新加坡（2252小時）、哥斯大黎加（2244小時）。值得注意的是，每週工時50小時以上，OECD認定為「工時過長」、每週工時60小時以上，為「極度過勞」；從上述來看，高達32萬4000名受僱者工時過長、9萬6000受僱者極度過勞。

勞動分析，台灣部分工時比例較其他國家低，造成總工時較長。洪申翰也說完全可以理解勞工朋友希望可以縮短工時，強調近年勞動部持續調升最低工資，就是希望相對低薪的勞工可以不用因爲薪水低而期待加班、能夠緩解工時過長的問題。另外，針對有聲音建議由「產業別」出發，洪申翰也說，不同業別、不同企業規模及就業類型，需求及情境可能都不同，這其中涉及各方不同想法，但公共議題大家願意討論都是好事。

更多三立新聞網報導

週休三日連署過關可行嗎？他身家逾10億曝「看1關鍵」 點名受惠產業

台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉

台灣年總工時破2000「遠超日韓」週休三日連署通過 勞動部12/7前須回應

老闆佛心給週休三日！員工休假竟回公司「帶妹做1事」氣炸：方便當隨便

