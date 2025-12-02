台灣有望與宏都拉斯恢復建交？外交部說話了：不預設任何前提

中美洲國家宏都拉斯總統大選計票陷入膠著，由於票數領先相互緊咬的2名在野黨候選人，選前均曾表態有意與台灣恢復外交關係，因此選情也備受國內關注。對此，外交部發言人蕭光偉今（2）日表示，外交部會持續關注宏都拉斯大選結果及選後政治情勢，並秉持坦誠、開放態度，不預設任何前提與世界各國積極地交往，且只要有助提升國際地位、拓展國際空間，外交部都會積極促成。

宏都拉斯2023年與我國斷交，轉向承認中華人民共和國，但據宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）持續更新資料，已完成的約莫6成計票中，右派在野國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票暫居第一，中間偏右在野自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）緊追在後，而兩人在此次大選前曾接連表態，稱若勝選將與台灣恢復邦交，帶領宏都拉斯遠離中國、親近台灣。

廣告 廣告

台灣外交部今日召開例行記者會，蕭光偉指出，外交部有注及宏都拉斯總統候選人，曾在選舉期間表態支持重新與我國建交。事實上，宏都拉斯在與中國建交後，非但沒能獲得預期的好處，反而先面臨當地養蝦產業的嚴重崩潰、大量失業人口，以及宏中雙邊貿易極具嚴重的失衡局面。

蕭光偉表示，前述情況再次應證，中國始終未能善意履行承諾，同時也應證若干國家的外交轉向，在與中國建交後，「簡單的說就是未蒙其利，先受其害。」同時，也再次暴露出中國在國際社會上處心積慮、積極打壓台灣的國際空間，這樣的惡意企圖，卻絲毫、完全無意協助其他國家在經濟社會，及各方面建設的不良居心。

蕭光偉說，外交部會持續關注宏都拉斯的大選結果，及選後的相關政治情勢，同時也會秉持坦誠、開放的態度，在總合外交及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，在包括與宏都拉斯在內的世界各國積極地交往，「只要是任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻，提升我國的國際地位，並且能夠拓展我們的國際空間，外交部都會認真看待，並且積極的促成。」



獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

