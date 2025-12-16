台灣有望與宏都拉斯恢復邦交？ 中國外交部：濫施金元外交注定失敗

中國外交部發言人郭嘉昆批評台灣當局打著信任、繁榮的幌子，濫施「金元外交」，注定將以失敗告終。（翻攝自中國外交部官網）

宏都拉斯日前舉行總統大選，外界關注選後是否會與台灣恢復邦交，外交部長林佳龍日前受訪表示，台灣以真心誠意建構信任及繁榮的關係，而非一時的買賣關係，稱「台灣模式」是股良善力量。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（16日）批評，稱台灣當局打著信任、繁榮的幌子，濫施「金元外交」，注定將以失敗告終。

郭嘉昆今日在例行記者會上，針對林佳龍的受訪內容回應，稱台灣當局著信任、繁榮的幌子，濫施「金元外交」，掩蓋不了其不擇手段的謀獨本質，欺騙不了輿論及台灣民眾，「台獨勢力和民進黨當局逆歷史潮流而動，注定以失敗告終。」

郭嘉昆表示，中國自從與宏都拉斯建交以來，在各領域合作取得豐碩成果，有力增強洪國長遠發展能力，為兩國和雙方人民帶來巨大福祉，事實充分證明，堅持一個中國原則是順應歷史發展大勢、契合時代進步潮流的正確決定，符合有關國家和人民的根本利益。

