台灣有望超越英國成關稅談判最佳！游庭皓盤點台日韓三國協議差異

[Newtalk新聞] 台美關稅談判落幕，台灣稅率調降至15%不疊加，且享232條款最惠國待遇，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。對此，財經專家游庭皓在臉書發文指出，隨著美歐關稅戰再起，台灣甚至有可能超越英國，成為全球關稅談判中表現最亮眼的經濟體。

游庭皓表示 2/1 起，川普將針對相關歐洲國家商品，加徵 10% 關稅，讓英國稅率從原本最低的10%，上升至20%。隨著美歐關稅戰再起，台灣有可能超越英國，成為全球關稅談判最亮麗的經濟體。

與此同時，台日韓關稅雖齊平，但日韓尚未爭取到，半導體232條款最惠國待遇，美歐關稅戰打得越兇，台灣產品將更有競爭力。

游庭皓回溯，過去一年，華府對盟友採取一國一方案的談判邏輯，如今已走向關稅尾聲，各國也開始比較談判成果，以東亞來看，台日韓關稅，皆低於中國與東南亞各國，對美貿易上形成優勢。

他點出台日韓三國目前關稅協議內容，台灣承諾在美國擴大先進半導體、能源與人工智慧布局，規模約 2,500 億美元，並再額外提供 2,500 億美元，投入美國半導體供應鏈，但沒有明確的外匯穩定安排、時程也尚不清楚。

韓國則是最現金化的一方，包含 2,000 億美元分期支付、每年上限 200 億美元的現金投資，重點放在能源、半導體、製藥、關鍵礦物、AI 與量子科技，外加 1,500 億美 的造船相關，非現金投資與融資保證。

日本規模最大、彈性也最高，總額最高可達 5,500 億美元，由美方主導投資項目、日本提供意見，形式可能混合直接投資、貸款與保證，且目標是在川普任期結束前完成。

