台灣有機農業亞洲名列前茅 專家：風災蔬菜價格相對穩定

〔記者蔡淑媛／台中報導〕11月11日「全國有機日」，農業部農糧署今輔導中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，舉辦市集及教育體驗活動，農糧署副署長陳啟榮表示，國內有機驗證農戶達6246戶，有機及友善環境耕作面積2萬8500公頃，在亞洲排名數一、數二，有機農業也與日、美、澳等8國簽訂有機同等性的協議，不但得到國際認同，國內有機驗證水準也與國際同步。

興大農業暨自然資源學院阮長陳志峰也表示，有機農業在面對颱風等極端氣候時占有優勢，相較於慣行農業，平日價格會高太多，而在風災後有機蔬菜價格相對穩定，而慣行蔬菜因短缺價格飆漲。

面對氣候變遷及全球暖化等問題，農業部提出「智慧韌性．永續安心」農業政策行動策略，將推廣有機及友善環境耕作列為重要推動政策，農糧署也積極輔導成立11處有機農業促進區，有機及友善環境耕作面積占全台耕地面3.67%，在亞洲名列前茅，與國際有機同等性協議也持續推進，成果顯著。

陳啟榮說，有機農業不只是不用化學肥、農藥，更代表環境永續，政府也提供驗證費補助及有機設備、加工改良廠的協助、以及農民學院等推動，結合產官學，全面進展有機的力量，企業也參與一起淨零循環。

陳志峰說，核心差異在有機農業對土壤友善、富含有機質，具高保水性，如同海綿能吸收大量雨水，保護作物並縮短災後復耕時間，此優勢適用於蔬菜、果樹等各類農作物，有機作物本身也更具韌性，在氣候變遷下，發展有機農業是非常好的選擇；目前有機農業在稻米與蔬菜發展成熟，目前也朝柑橘類發展。

今日活動以「水果小鎮出任務・拾起有機回憶」為主題，規劃近90個攤位，結合全國各地有機農業促進區營運主體、有機農產品經營者、綠色餐飲指南餐廳及中興大學農夫市集，展售多樣有機農產品；另外，棉花田、里仁等知名有機連鎖通路也響應活動，配合推出系列限時優惠，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。

有機生活日活動。(記者蔡淑媛攝)

有機生活日活動，民眾參與市集及教育體驗。(記者蔡淑媛攝)

陳啟榮試喝有機飲品。(記者蔡淑媛攝)

陳啟榮(左)、陳志峰(右)與業者討論有機產品。(記者蔡淑媛攝)

農業部農糧署輔導中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，舉辦市集及教育體驗，人潮多。(記者蔡淑媛攝)

