台灣有民進黨倒大霉？作家一句神反酸鄭麗文

▲在共軍動作升高之際，國民黨主席鄭麗文卻將砲火轉向國內，痛批總統賴清德不斷對外挑釁，她甚至喊出：「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉！」。（圖／葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日以「正義使命–2025」為名，在台灣周邊展開具針對性的軍事演習；然而，在共軍動作升高之際，國民黨主席鄭麗文卻將砲火轉向國內，痛批總統賴清德不斷對外挑釁，甚至脫口說出：「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉！」對此，作家顏擇雅反嗆，應該是國民黨這麼沒出息，害得台灣根本沒民進黨以外的選項。

顏擇雅表示，鄭麗文身為國民黨黨主席，與前任朱立倫一大差異，就是碰到中共軍演，朱立倫還知道要譴責中共，鄭麗文卻只譴責賴清德。如果鄭麗文跟北京一樣受不了賴清德，不是應該努力在2028拿回執政權嗎？問題是一個曾經說過「共機環台是在保台」的黨主席，一個在中共軍演時完全配合中共宣傳的黨主席，怎可能帶領國民黨擊敗賴清德呢？

廣告 廣告

「講話像在譴責賴清德，效果卻反而幫到賴清德。」顏擇雅直言，不是說賴清德不能被譴責，如果賴清德說了什麼挑釁北京的話，在野黨出來譴責就完全合理；但鄭麗文卻是選擇在中共軍演時出來譴責，這就變成完全在為中共幫腔，在一搭一唱。

顏擇雅續指，這樣也顯得國民黨非常窩囊，彷彿自己完全不是民進黨對手，只好狐假虎威，一定要躲在習近平後面，這麼沒出息，2028怎可能是賴清德的對手？顏擇雅也質疑，鄭麗文說：「台灣有民進黨真是倒了八輩子的霉！」她直言，不對耶，民主好處不就是執政黨不好可以被換掉？

顏擇雅強調，人民只要有選擇，會倒霉到哪裡？因此台灣今天若有哪裡倒霉，應該是國民黨這麼沒出息，害得台灣根本沒民進黨以外的選項。最後，她更是不忍了直接開砲：「台灣有這樣的國民黨，才真是倒了八輩子的霉！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳亭妃大喊「關我什麼事」切割郭信良！他挖舊帳：實在羞辱

被「他」激到喊選彰化縣長？謝衣鳳還原內幕：沒想到有這一Part

當謝衣鳳面前「喊這句」媒體全嚇到！郭正亮傻眼：完全自我中心