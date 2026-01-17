台灣有錢人多！億萬富豪衝51人全球第10「2大產業撐場」專家憂貧富差距

實習記者藍子瑄／台北報導

瑞銀最新全球財富報告指出，台灣身家超過10億美元的富豪人數已達51人。（示意圖／PIXABAY）

台灣有錢人越來越多。瑞銀最新公布的全球財富報告指出，台灣身家超過10億美元的富豪人數已達51人，不僅比去年增加4位，全球排名更高居第10名，超越日本、法國等國家。隨著高科技與AI持續發燒，台灣富豪資產成長速度在亞太地區名列前茅，但亞太商工總會執行長邱達生也提醒，這樣的趨勢恐怕加劇社會M型化。

10億美元只是零頭 3億元豪宅淪富豪「基本款」

瑞銀報告指出，2025年台灣億萬富豪總財富年增近兩成，增幅僅次於新加坡與中國。以匯率換算，10億美元約等於新台幣312億元，對一般民眾而言動輒2至3億元的豪宅是天價，但對這些富豪來說，僅是資產中的一小部分。

廣告 廣告

瑞銀指出，億萬富豪財富年增近兩成，讓一般人望而卻步的豪宅，對他們來說只是「零頭」。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

科技、金融撐起富豪榜 AI供應鏈推升身家

觀察台灣富豪結構，不少人來自科技與金融體系，包括富邦金控蔡家兄弟、廣達董事長林百里、國泰金控蔡家兄弟，以及鴻海創辦人郭台銘等。人力銀行指出，AI供應鏈與半導體產業表現亮眼，帶動企業市值成長，也推升創辦人與大股東的財富。

亞太商工總會分析，與日本、歐洲富豪多集中在傳統產業不同，台灣富豪主要分布在半導體、ICT零組件與高科技領域，正好搭上AI浪潮，資產規模因此成長快速。報告也顯示，亞太地區是全球億萬富豪財富成長最快的區域，其中近八成屬於白手起家的創業者。

股市飆、繼承潮來襲 專家憂貧富差距越拉越大

政大經濟系兼任教授林祖嘉指出，台灣近年股市表現強勁，整體股票總市值已突破90兆元，其中台積電市值就占了三分之一以上，讓不少上市公司老闆與投資人資產快速膨脹，但整體財富分配卻越來越不平均。目前最富有的20%家庭，財富已是最底層家庭的30倍以上，貧富差距持續擴大。

此外，瑞銀報告也指出，全球透過繼承成為億萬富豪的人數持續增加，未來15年，富豪子女預估將繼承高達5.9兆美元的財富。亞太商工總會執行長邱達生認為，若缺乏有效的稅制與財富分配政策，恐怕會讓「含著金湯匙出生」與「躺平世代」之間的差距更擴大。

更多三立新聞網報導

機車族快看！警揭3大違規行為：方向燈「這時關」 最高恐噴3600元

春節車票「這天」開搶！2026高鐵、台鐵連假搶票一次看 搶票2秘招曝光

樂扣樂扣聯名「呆萌町」也瘋狂？超萌吸管杯「珍珠隨便吸」網嗨喊：必收

切換繁體中文全變樣 日名湯告白：愛台灣！見簡體對比笑翻：人格分裂？

