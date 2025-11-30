台灣有「斷交危機」？聖文森親中政黨勝選 王定宇曝現況：暫時沒大問題
政治中心／綜合報導
我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁（簡稱「聖文森」），27日舉行國會大選，外界原本看好掌權超過20年的友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會繼續連任，結果卻大爆冷門，反倒是反對派「新民主黨」（New Democracy Party）宣布獲勝。而新民主黨立場親中，長期主張與台灣斷交。對此，民進黨立委王定宇今（30）日表示，截至目前雖然在野的新民主黨贏得選舉，但是邦交目前看起來暫時沒有大問題，會要求外交部嚴加注意。
王定宇表示，台灣的友邦聖文森剛完成大選，在野的新民主黨贏得選舉，黨魁傅萊德（Godwin Friday）渴望接任總理職務，目前外界關心局勢是在野的新民主黨，曾揚言要跟台灣解除邦交關係跟中跟中國建交。
王定宇說，目前在野的新民主黨贏得選舉，對台灣跟聖文森的邦交，是否會產生衝擊跟影響？在向外交部查詢以及相關單位了解，台灣跟聖文森的有長達44年的邦交關係，目前不管在各項的榮邦計畫及人道經貿相關的合作，其實關係非常的密切，彼此也非常的友好。「截至目前雖然在野的新民主黨贏得選舉，但是邦交目前看起來暫時沒有大問題，我們會要求外交部嚴加注意！」
王定宇也指出，今天11月30日，在拉美還有另外一個國家叫做宏都拉斯，也在進行總統大選，目前民調領先的第一名跟第二名的挑戰者都揚言一旦當選總統，會立刻跟台灣恢復邦交關係，宏都拉斯的選舉在過幾個小時後就會揭曉。
王定宇說，但我們必須了基本事實，選舉當中聲稱當選後會跟台灣恢復邦交的，是不是真的就能夠立即恢復邦交？還要再多觀察，因為還有很多變數！同樣的在選舉當中揚言會跟台灣斷交跟中國建交的，是不是選後會進行一樣主張的，也是值得再三觀察！
王定宇指出，台灣會努力的跟邦交國像聖文森維持友好關係，彼此是互相幫助的好朋友，縱使新政黨執政這樣子的關建立在跟人民普遍互動上不會改變，但邦交永遠都要面對中國花大錢撒大幣挖牆，因此，外交部還是要提高警覺。至於和宏都拉斯的部分，也不用過度樂觀宏都拉斯的經濟的依賴是台灣提供的幫比較大，如果宏都拉斯的新任總統，有意跟台灣恢復邦交關係，台灣是不會撒錢，建立邦交要基於理念相近彼此互利、公平對待。
王定宇表示，這兩個國家的政治局勢都因為大選產生政治變化，都跟台灣息息相關，也顯示出台灣在國際舞台上的重要性越來越大，對外交部來講也充挑戰跟新機會，密切觀察相關局勢發展，希望讓台灣在外交的空間，能夠得到最大利益。
