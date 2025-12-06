台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國

台灣的億萬富豪2025統計有51人。示意圖。資料照



台灣錢真的淹腳目！瑞銀最新公布的《2025年億萬富豪報告》（Billionaire Ambitions Report）顯示，台灣超高資產族群的成長勢頭持續強勁，截至今年4月4日，國內擁有逾10億美元（約新台幣312億元）資產的億萬富豪達51名，較去年同期增加4人，超越日本、法國、澳洲、南韓。

依瑞銀統計，今年台灣共有51位億萬富豪，總財富達1636億美元（約新台幣5.1兆元），比去年的1373億美元成長19.2%，增幅在亞太主要市場排名第三，僅次於新加坡（66.4%）與中國大陸（22.2%）。

報告指出，台灣51名億萬富豪中有高達69%為白手起家，不僅延續傳產與製造業的基礎實力，也反映台灣在高科技製造、品牌服務業、金融與新創等領域的發展成果。

此外，2025年台灣新增7位億萬富豪，同時有3位跌出榜單。

除此之外，亞太地區的億萬富豪人數在過去一年由981人成長至1036人，總財富上升至4.23兆美元，年增11.1%。中國大陸仍是亞太富豪最多的國家，由427人增至470人；印度以188人位居第二；香港則以76人排名第三。

在全球市場方面，美國以924名億萬富豪持續稱霸，占全球總數的31.7%；歐洲方面則以德國（156人）居冠。值得關注的是，多個西歐主要國家的富豪人數已落後台灣，包括法國46人、瑞典31人、西班牙32人、義大利61人、瑞士84人。

瑞銀也指出，全球正進入史上規模最大的財富移轉時期，截至今年4月4日的12個月內，就有91位新億萬富豪是透過繼承取得身家，總資產高達2978億美元，寫下自2015年調查以來的新高。

瑞銀預估，未來15年將有至少5.9兆美元的財富由億萬富豪移轉至下一代，全球財富版圖勢必再掀大變動。

