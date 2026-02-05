台灣有51名億萬美元富翁! 闖進全球第10名領先日韓

生活中心／林詠琪、陳聖翰 台北報導

台灣面積不大，但有錢程度不容小覷，2025年全球億萬美元富翁人數排名，美國第一名，有924名億萬富翁，接著是中國有470位，印度排第三有188位，台灣首度闖進第10名，有51名億萬美元富翁，比之前增加4人，還超越日本與南韓。不少民眾驚呼，也有人說不意外，台灣人很會賺錢。

百億豪宅一棟接一棟蓋，路上豪車一輛接一輛開，台灣人的有錢程度，放眼全世界，其實很有存在感。

民視記者林詠琪：「百萬富翁不夠看，千萬富翁也一樣，現在要看的是，億萬美元富翁，而且台灣就有51位，佔全球第十名。」

民眾：「哇台灣這麼小小一個，還在十名真不簡單，拍拍手來。」

忍不住拍手鼓勵，小小的台灣卻有大大的財富，億萬富豪多達51位，比日本41位、韓國31位還要多，有人說完全不意外。

2025年億萬富美元翁的數量，台灣名列第10名。（圖／截自Visual Capitalist官網）保險業務員聿銘：「看到台灣人買的保單，其實單子有些都滿大的，就是過億的都有，那種路上可能拿個，LV白房子黑房子，你根本不知道那個包多少錢，但那個包的價值就是那樣，但是他走在路上，你會覺得他是路人甲。」

民眾：「台灣錢淹腳目，還在淹。」

民眾：「我看過很多有錢人，他們穿的都很一般啊。」

低調歸低調，數據擺在眼前，2025年全球億萬美元富翁排名，第一名是美國擁有924位，特斯拉創辦人馬斯克，以身價7260億美元傲視群雄，中國排第二有470位，瓶裝水龍頭企業農夫山泉董事長鍾睒睒，身價694億美元最高，印度緊追在後擁有188位，台灣首度進入第10名，以去年富比世台灣富豪榜來看，第一名蔡明忠、蔡明興兄弟，身價139億美元。

中央大學經濟系教授邱俊榮：「台灣很厲害的地方，就是會做全世界的生意，還利用金融的環境來賺錢，那再加上如果你又能夠掌握，一些特許行業的話，我們這麼50多位的富豪，其實某種程度也不令人意外。」

經濟系教授分析，上榜國家不外乎內需市場大、金融體系完整或能做全世界的生意，台灣經濟實力逐漸增強，但想成為億萬富翁，一般人不敢想啦，只能努力工作，加上投資，希望有天也能接近財富自由。





