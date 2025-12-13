台灣有Costco要搬家了！ CEO證實：1家分店將遷址

財經中心／楊惟甯報導

CEO證實好市多台灣有分店將搬遷。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

繼日前傳出好市多（Costco）計劃在台中開設第三家分店，引發地方關注之際，好市多執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）卻在週四（11日）的財報電話會議上投下震撼彈，透露2026會計年度已安排五項「遷址升級」計畫，其中就包含台灣的一家現有分店。但具體是哪家分店將搬遷，執行職長則未公布。

美東時間11日下午五點，好市多召開2026會計年度第一季（截至2025年11月23日）財報電話會議。瓦克里斯首先揭示了全球展店計畫的調整，由於西班牙的多個新倉庫建設項目遭遇工期延誤，原本規劃於2026會計年度新開35家分店的目標，將下修至28家。但瓦克里斯強調這只是短期干擾，不影響好市多長期維持「每年新增30家以上門市」的擴張節奏。

廣告 廣告

除了新店數量調整，瓦克里斯指出，2026會計年度已確定進行5家門市遷址作業，分別位於美國3家、加拿大1家及台灣1家。瓦克里斯說明，這類遷址是將原本營運量能已趨飽和的高銷量門市，移至腹地更大、停車空間更充裕，並可擴建加油站的新據點。透過這些「搬遷升級」行動，公司得以大幅提升會員購物體驗，進而顯著加速當地市場的銷售成長。但瓦克里斯並未具體說明分店名稱。

根據財報顯示，好市多2026會計年度第一季全球同店銷售成長6.4%，電商銷售更年增逾20%，新開門市的成熟速度與年化營收水準皆優於過往。管理層也明確指出，未來展店策略將更重視「單店效率」與「地段優化」，遷址正是其中關鍵一環。

更多三立新聞網報導

統一吃下家樂福！憂民生物資遭壟斷 4家賣場被點名：最後清流

奶粉「加1調味料」大升級！乾灑炸物＝絕配 婆媽推爆：靈魂吃法

盲眼龍婆「末日預言」接連命中 2026台海動盪、更大災難曝光

腎結石會遺傳！「4類人」高危險群 愛喝茶、久坐都中鏢

