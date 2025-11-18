台灣服務業「可悲」？他撞碎燈罩 店員竟道歉不求償 網嘆：被逼成這樣

實習編輯藍子瑄／台北報導

客人誤撞燈罩破裂，店員不但未求償，還反覆確認他是否受傷。（示意圖／PIXABAY）

一名網友日前在 Threads 上以「台灣服務業真的很可悲」為題，透露自己在住家附近的星巴克，不慎以手肘撞到店內燈罩，整個玻璃燈罩瞬間摔碎。讓他意外的是，店員第一時間不是要求賠償，而是立刻上前關心他的狀況，詢問是否受傷、需不需要換座位，甚至還徒手清理碎玻璃，讓他羞愧不已。

原 PO 描述，燈罩碎裂後，店員立即詢問「你還好嗎？有沒有受傷？需不需要換座位？」並迅速蹲下清理碎玻璃，有些碎片甚至直接用手撿。店長出面後，仍是反覆確認他是否受傷，並說：「不用賠啦，很多客人都撞過，這個燈罩真的太低了。」整個過程讓原 PO 更加羞愧，覺得明明是自己的疏忽，卻變成店家在道歉。

後來原 PO 詢問在星巴克工作的朋友，才得知這樣的處理方式是公司固定流程。一旦發生意外，後續狀況可能更複雜，因此店員必須優先確保客人安全。他感慨，明明是客人造成的意外，店員卻要承擔壓力。

這則貼文曝光後掀起不少討論，有網友建議，「打 0800 客服稱讚他們，不是客訴，是誇獎，說不定整家店還會有績效鼓勵」。也有人回應，「你是非常有素質的客人，很多人遇到這種事會反過來怪店家」、「奧客是台灣商家自己養出來的」、「做了十年服務業，我的結論是不做服務業更長壽」。

原 PO 最後強調，自己並不是要怪星巴克或店員，反而十分感謝他們的處理方式。他表示自己也曾做過服務業，更能體會基層人員的辛苦，才會對這個經驗感觸良多，「台灣的服務業真的太累了」。

