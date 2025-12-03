台灣木工稱霸亞洲！ 亞洲技能競賽公東高工奪雙金

一路走來歷經無數次模擬賽與失敗修正，陳祈聖獲家具木工金牌。（公東高工提供）

記者鄭錦晴／台東報導

公東高工學生陳祈聖、陳亮維，在台灣南港展覽館舉辦的二０二五亞洲技能競賽中，勇奪家具木工、及門窗木工雙金，為校史與台灣技職寫下光榮新頁。

兩人先前在「國際技能競賽第二階段國手選拔賽」中脫穎而出，獲選正取選手。延續強勢氣勢，成功將雙金帶回台灣。

指導老師羅正明表示，兩位學生從國手選拔開始，就以國際賽為目標規劃訓練，一路走來歷經無數次模擬賽與失敗修正，常常練習到晚上才離開工場。

兩選手在一年訓練期間平均每週練習超過五十小時，內容包含精度手刨練習、榫接反覆測試、結構強度與美感、模擬賽解題、競賽心態訓練、作品檢測與自我驗收等多項技能與心態的訓練，終於在國際舞台上脫穎而出。

陳亮維感謝老師不厭其煩的要求，他說「這面獎牌是我們一起拚來的」。（公東高工提供）

家具木工科畢業的陳亮維說，比賽中曾遇到材料略有誤差，他臨時調整工法、重新計算尺寸，那一刻真的很緊張，但告訴自己照著訓練時的方法做，終於完成。心中最想說的是「謝謝老師不厭其煩的要求，這面獎牌是我們一起拚來的。」

室內空間設計科畢業的陳祈聖也說，賽程緊湊，必須在限定時間內完成高難度榫接與曲線加工，好幾次差點就來不及，但想到自己代表的是台灣，告訴自己不能放棄。他說「我是來自的台東孩子，證明只要肯練，偏鄉也能站上亞洲第一。」