如果你也跟我一樣，看過 Fold、Flip 之後，很喜歡摺疊的樣式，那你一定會喜歡這個新品！Galaxy Z TriFold 竟然可以三摺打開！一次打開就是 10 吋，像隨身平板，而且規格、細節滿到爆，今天就讓我來介紹它厲害在哪！

台灣未來也有！Galaxy Z TriFold 登場啦！

(圖片來源 : Samsung）

一打開就是平板！三摺螢幕能屈能伸

Galaxy Z TriFold 一展開就是 10 吋大螢幕，等於三支 6.5 吋手機並排在眼前，整片 Dynamic AMOLED 2X 帶來 120 Hz 自適應更新率、 亮度 1600 nits，橫放可以看劇、直放可以看文件，看起來感覺超舒服，而且螢幕摺痕幾乎看不見（這超重要），左右折回去，又變成輕薄小手機，放進口袋，隨身戴著走，機身最薄處甚至只有 3.9mm，對我這種不喜歡厚重感的人來說真的太棒了

台灣未來也有！Galaxy Z TriFold 登場啦！

(圖片來源 : Samsung）

三星這次超有料！處理器到轉軸規格都很頂

用過三星的人就知道，三星不是只有外表厲害哦～Snapdragon 8 Elite for Galaxy 效能直接拉滿，搭配 5600mAh 三電池模組，續航撐整天完全不是問題，45W 快充又很給力，三星還把轉軸升級成 Armor FlexHinge 雙軌結構，三片螢幕重量不同也能合得超密合，加強塗層、鈦金屬外罩、高強度鋁合金，沒有最強，只有更強！甚至傳聞還有錯誤摺疊警示功能，摺錯方向的話，手機會震動提醒你，講真的，我就是那個常常摺錯方向的人，這個功能就是為我這種迷迷糊糊的人設計的～

台灣未來也有！Galaxy Z TriFold 登場啦！

(圖片來源 : Samsung）

AI 超助攻，三螢幕多工操作

展開後的 10 吋螢幕真的無敵好用～一次開三個 App 分割畫面，查資料、寫東西、回訊息全部同時進行，而且工作列會記住你最近用的 App，一鍵就能回到剛才的工作版面，我是那種很常誤觸的人，這個功能超貼心～而且 Galaxy Z TriFold 是第一台可以自己跑 Samsung DeX 的手機，不用外接螢幕，就在手機裡，直接開四個工作區域，每區還能同時跑五個 App，手機直接升級變筆電，還能延伸到第二螢幕、用藍牙鍵盤滑鼠，在咖啡廳帶著它就能辦公～優雅的咧～AI 也是不可少的隊友，Galaxy AI 跟Gemini Live 大家應該可以想像有多強 ! 照片生成、塗鴉轉圖像、瀏覽摘要、翻譯、室內設計建議全部都能做，真的好想試用看看～

台灣未來也有！Galaxy Z TriFold 登場啦！

(圖片來源 : Samsung）

口袋劇院跟拍照神器二合一！

Galaxy Z TriFold 的大螢幕看 YouTube 完全爽度破表，一邊看影片，還能一邊滑留言，螢幕亮、對比強、色彩超飽和，加上 Vision Booster ，無論室內還室外都很好看，相機方面一樣是旗艦等級，主鏡頭 2 億畫素，搭配 1200 萬畫素超廣角、3 倍光學變焦的 1000 萬畫素長焦鏡頭，畫面清晰度超讚，多視角拍攝在這種大螢幕上修圖超舒服，內外兩組自拍鏡頭也都很實用，隨便拍都能美到不行～

台灣未來也有！Galaxy Z TriFold 登場啦！

(圖片來源 : Samsung）

上市資訊跟好康報給你！

Galaxy Z TriFold 會先在 12/12 韓國首發，之後陸續在其他地方登場，包含台灣、韓國、美國、新加坡、中國、阿拉伯聯合大公國等等，台灣官方也會有實機展示哦！購買還送 Google AI Pro 6 個月、內含 Gemini 進階功能、Veo3 影片生成、2TB 雲端空間，另外還有一次螢幕維修五折，很香～

小結

Galaxy Z TriFold 結合三摺大螢幕、多工模式、AI 助理、旗艦相機、超狂轉軸，三星十年摺疊功力果然一流～目前看下來，適合喜歡看劇、高度工作的人、內容創作者，它不只是大螢幕手機，更具備隨身平板、行動工作站、AI 助理的多重功能，這一台不實測說不過去～嘻嘻等你哦！

