「台灣未來帳戶特別條例」立法踰越行政權？藍白黨主席否認

國民黨主席鄭麗文今(25)日與民眾黨主席黃國昌共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，試辦13年的總預計經費將達約3841億；針對是否出現立法權踰越行政權提出增加預算支出之提議的爭議，黃國昌表示，任何法律的制定都會造成費用支出，而法律、條例都由國會所制定；鄭麗文也說，即便行政權主動要推動的法案所需的預算，也要經過國會通過。

黃國昌表示，應該不會有立法權逾越行政權的問題，特別條例就是立法權，台灣的民主憲政「什麼時候特別條例是由行政權來立的？」，上一次看憲法教科書的時候，立法權似乎還是屬於國會，不是屬於行政院。

廣告 廣告

他說，國會在立法的時候，有沒有權力立一個法增加政府的支出，台灣每個公民冷靜地想一想，國會在立法的時一旦制定完成，除非那個法立出來是打算放著不執行，否則當法律需要人去執行時，任何法律的制定都會造成費用的支出。

鄭麗文則說，這個問題是不存在的，如果今天民進黨政府也想要推動類似的政策，他們也必須要提出法案在國會通過，才能夠來進行，所以剛剛才講歡迎行政院共襄盛舉，最好他們也能夠提出政院的相關版本法案，所以沒有立法權凌駕行政權的任何的問題，因為即便是行政權主動要推動的法案所需的預算，一樣要通過立法院的法案的通過、預算的審核，才能夠依法行政。

她也舉例，內閣制國家的行政、立法兩權是合一的，所以執政黨政府的所有部會首長都是國會議員，所以剛剛講的根本就是一個非常嚴重誤導，也違背憲政常識，也違背民主國家機器運作的原理，所以沒有立法權凌駕行政權的問題，「在台灣永遠只有行政權凌駕立法權的問題」。

【看原文連結】