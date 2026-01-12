「台灣未來帳戶」今排審 衛福部憂資源排擠 財政部指致租稅不公

立法院衛環委員會與財政委員會今天(12日)召開聯席會議，審查國民黨與民眾黨提出的「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛福部長石崇良認為普惠式政策恐造成資源排擠，希望更謹慎、廣泛地討論；財政部賦稅署長宋秀玲則表示，草案規定給予自行提撥的家長扣稅優惠，此舉只是讓有錢人減稅，恐造成租稅不公。

為因應少子化危機，國民黨團與民眾黨團提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，國民黨召委廖偉翔12日安排立法院衛環委員會與財政委員會聯席審查。草案內容明定政府為0至12歲兒童全面開設「台灣未來帳戶」，採齊頭式補貼，開戶第一年由衛福部撥入啟動基金每人新台幣5萬元，之後每年再各提撥1萬元，並鼓勵家長也可提撥，財源來自政府預算、歲計賸餘，並可透過舉債，總經費上限高達4,500億元。

廖偉翔指出，去年僅10.7萬名新生兒，創下歷史新低，排審此案非一時興起，而是回應迫在眉睫的國家發展危機。民進黨立委則連番程序發言，強調此案相當重要，但他國已有一些失敗經驗，因此希望立法院召開公聽會，廣納各方意見，並待行政院與朝野立委修法版本送入後再一併審查、充分討論，建立可長可久的制度。廖偉翔則強調今日僅進行詢答，不會進入逐條審查。

衛福部長石崇良表示，因應少子女化的嚴峻挑戰，行政院已於2018年核定「我國少子女化對策計畫」，8年來共編列近6,000億預算，衛福部並自2017年開始推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，照顧低收入戶、中低收戶入及長期安置的兒少，透過政府與家庭共同存款的方式，讓兒童在成年後能夠有第一桶金，相關政策要如何精進可再討論，但普惠式的未來帳戶恐造成財務與資源的排擠效應。他說：『(原音)本部認為所有的政策都是一個選擇，政策的關鍵在於資源怎麼用、先照顧誰，需要思考規劃。除了對經濟弱勢的兒少我們應該優先來思考如何精進更多的支持，對於一般兒少的支持也必須考慮到整個制度的設計跟它的政策效果。』

石崇良指出，衛福部希望秉持全生命歷程與社會投資的視角，從生育、養育、教育、居住、職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。他並強調，行政院也已核定今年將上路的「少子女化對策計畫2.0」，提出許多新措施，盼立法院能支持相關預算，以利盡快開始推動。

此外，對於草案明定家長存入「台灣未來帳戶」的自存款可列舉綜合所得稅扣除額，財政部賦稅署長宋秀玲指出，家長自存款屬於可支配所得，非屬費用支出，不符所得稅扣除額訂定原則，美國、英國的做法也未給予扣除優惠，且日常生活支出占家庭收入比例高的家庭恐無餘裕可存入自存款，相關規定對於無須繳稅或相對經濟弱勢且無能力提撥自存款的家庭並無實質減稅效益，反而是讓有錢人減稅，恐造成租稅不公。