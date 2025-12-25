「台灣未來帳戶」初始金額先砸1130億 黃國昌喊：太值得！台電撥補1000億像丟水裡

黃國昌出席「搶救少子國安危機TFA 助台灣一臂之力！」記者會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（12/25）開記者會，宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，由政府為每位12歲以下孩童帳戶先存5萬元，每年再存入1萬元至孩子12歲止。黃國昌說，「1130億投資國家的未來，真的太值得了」，並大酸過去撥補台電1000億好幾次，錢好像丟到水裡去，「咚一聲」，可能到了一些特定綠能業者或是綠色權貴的口袋裡。

藍白推出「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」方案，由政府為每位12歲以下孩童帳戶先存5萬元，每年再存入1萬元至孩子12歲止，委託專業團隊經營並投資成長型ETF，等到18歲才可提領使用。適⽤對象為所有設籍台灣之0⾄12孩童（湖及2025年9⽉1⽇ 起未滿12歲，約226萬⼈）。

廣告 廣告

黃國昌表示，國家所需要的財源已算過，在第一筆的金額，5萬元、226萬人受惠的情況之下，初始的金額是1130億，「1130億投資國家的未來，真的太值得了」。

黃國昌說，大家就想一想，過去幾年撥補台電1000億好幾次，「那個錢好像丟到水裡去，咚一聲，錢不曉得去什麼地方去了，可能到了一些特定綠能業者或是綠色權貴的口袋裡」，但這個不一樣，這個是每一個小孩的帳戶裡，看得到、摸得到、長大用得到。這個告訴國家未來的主人翁，告訴所有的父母，「我們留給下一代的不是負債，我們留給下一代的是資產。」

黃國昌強調，在第一筆金額大概1130億丟進去了以後，這筆錢不會消失、不會蒸發，錢就在那裡。他說，做過初步的財務設算，在現在的整個預算結構裡面，絕對是一個非常值得投入的支出。

更多太報報導

藍白共同成立「台灣未來帳戶」 預估0至12歲幼童18歲有50萬元人生啟動基金

南韓政府真的下場護盤韓元 退休基金直接入場「戰略對沖」

藍白明共同宣布推動「台灣未來帳戶」 12歲以下幼兒可領總額16萬元成長基金