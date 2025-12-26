台灣未來帳戶？ 張景森點3問題：高風險

台灣面臨少子女化困境，朝野紛紛提出兒童理財政策，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（25日）共同宣布提案設立「台灣未來帳戶（TFA）」，未滿12歲者由政府為其存入一筆基金5萬元，每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。不過，行政院前政務委員張景森昨對此點出3大問題，並直言，表面上看是為孩子們累積資產，但細算這筆帳，會發現這其實是一場高風險的「跨時空財富搬移」。

依藍白所提出的「台灣未來帳戶特別條例」，若立院通過，回溯至民國114年9月1日起，未滿12歲者由政府為其存入一筆基金5萬元，每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。初始投入經費1130億元，試辦13年，加上每年新生兒及提撥，總經費將達約3841億。

至於為何會是「跨時空財富搬移」，張景森在臉書分析，第一，「消失的購買力：數字增加不等於變有錢」，這筆錢在未來高物價時代，對於買房或創業只是杯水車薪。帳戶數字雖然變大，但孩子的財富實質上被時間與通膨無聲侵蝕；第二，財政賭博：左手給錢，右手收債，這筆預算若來自舉債，本質就是一場「利差賭博」；第三，機會成本：搬錯地方的資源，最致命的損耗在於「資源錯置」，經濟學著名的「赫克曼曲線」指出，投資 0-6 歲的托育與教育設施，社會回報率可達 7% ～10%。將數千億資金凍結在私人帳戶中，等於放棄了能即刻減輕父母負擔、釋放父母勞動力、提升教育品質的其他高效益投資。

張景森續指，說穿了，這類政策不是在替孩子累積資產，而是在累積債務與社會不公，將有限的公共資源搬移到低效的私人帳戶，這是一場世代之間的不正義。另外，他也在另一篇貼文也點出3個問題，包含第一，錢從哪裡來？第二，政府替孩子理財，會比父母更好嗎？第三，如果是你自己，會不會先去舉債，幫孩子設個投資帳戶，再叫孩子長大後一起還？

