台灣未來帳戶 藍白拚本會期送審

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）昨宣布推出「台灣未來帳戶」，表達為下一代打造更穩定的成長環境。記者曾學仁／攝影

藍白昨宣布推出「台灣未來帳戶」，擬由政府在零至十二歲孩童帳戶存入五萬元，每年再提撥一萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的；若家長未額外提撥，孩童十八歲成年後最少可領回卅三點九萬元。兩黨力拚本會期提出特別條例草案於立院審議。

民眾黨主席黃國昌表示，回顧過去九年，政府的歲出預算每年不斷攀升，但出生人口卻一路下降，今年恐連十一萬名新生兒都不到。民進黨政府曾說少子女化是國安危機，也要成立少子女化辦公室，花錢沒有少過，還以各種文宣包裝，但出生率不進反退。

適用零到十二歲孩童

根據兩黨初擬草案，適用對象為設籍台灣的○到十二歲孩童，約兩百廿六萬人，政府將為每位孩童先存入五萬元，每年再存入一萬元，同時鼓勵家長相對提撥；第一階段試辦十三年，帳戶所有權人為孩童本人，總經費約三千八百四十一億元，將有三百七十萬人受益。

草案明定，財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等；孩童成年後必須由本人提領，可用於高等教育、創業或技能投資與首次購屋自備款；基金初始規模為一千一百卅億元，投資標的以台股大盤為主，不可限定特定產業、特定個股或使用槓桿。

同時，未來將成立「台灣未來帳戶基金管理委員會及監理會」獨立監管，並要求基金年度管理費率不得超過百分之零點一。家長可個別在帳戶中為孩子投資，並設置抵稅的鼓勵政策；企業也可為員工子女存入，同樣有抵稅誘因及ＥＳＧ指標加分等政策工具設計。

黃國昌說，若以年均報酬率百分之六計算，家長完全不提撥，十八歲時帳戶資產為卅三點九萬元；若每年存五千元，就有四十五點七萬元；每年存一萬元，就有五十六點一萬元。草案將進入立法院審議討論，他鼓勵朝野立委與行政部門提對案。

「執政黨別再不副署」

國民黨主席鄭麗文說，由於股市成長難有確切數字，若年化報酬率以百分之五到百分之十計算，計入通貨膨脹，孩童成年後可動用金額大約五十萬元，至少可負擔大學四年學雜費。她呼籲執政黨，不要因為是在野黨提出的法案，就不副署、不執行。

鄭麗文表示，基金規模千億元，投資到台灣股市，等於投資台灣經濟；透過未來帳戶，孩子會學習到正確的理財觀念，未來也不用擔心要背負沉重的就學貸款。

衛福部回應，強調政府資源有限，政策設計應回歸社會投資核心精神，優先照顧真正需要支持的弱勢家庭。二○一七年推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，鎖定低收入、中低收入及長期安置兒少，由政府與家庭採一比一方式共同儲蓄，目的在於降低貧窮世代循環，而非齊頭式補助。

藍白提出的全民型帳戶構想，衛福部試算，若以全國約二三七萬名十二歲以下兒童計算，初期一次性投入即需逾一一八五億元，若再加上未來逐年新增人口與長期提撥，整體經費恐超過四千億元。衛福部指出，配合財劃法修法後，中央財政壓力大幅增加，相關財源安排與後續財政衝擊不可不慎。

衛福部指出，台灣未來帳戶未針對不同家庭經濟條件做差異化設計，恐使資源分散，弱化對弱勢兒少的實質支持。面對少子女化挑戰，政策關鍵在「資源怎麼用、先照顧誰」。

