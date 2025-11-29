台灣未來10年機會在哪？賴清德揭3大關鍵

▲台灣未來10年不能錯過的三個機會，賴清德表示，包含智慧化、淨零轉型、國際角色不能錯過。（圖／記者陳明安攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 對於台灣未來10年不能錯過的三個機會，總統賴清德今（29）日下午出席活動時表示，包含智慧化、淨零轉型、國際角色不能錯過，「當台灣成國際社會信任、負責任一員時，相信國際社會也會給台灣許多機會」。

賴清德下午出席「青春進行式，台灣未來式」青年論壇，並與百位學生互動。有學生在網路關切，台灣未來10年不能錯過的三個機會，賴清德以三點回應，第一，未來全面智慧化的時代需要台灣，台灣必須把握住，台灣不僅僅要成為智慧國家，也能夠成為智慧產業鏈重要一環；第二，淨零轉型。國際社會對於淨零轉型議題應該會趨於一致，因為天災地變越來越嚴重、氣候危機越來越清楚明確，如果台灣沒有妥善因應可能會被淘汰，例如台積電很強大，但向台積電下訂單的公司，也會要求台積電提供的產品一定要能夠淨零、或是碳排低到某種程度，相信如果台灣比其他國家做得更好，會是台灣另外一個機會。

賴清德續指，第三，國際社會需要台灣。台灣面臨中國的威脅，身為民主國家的台灣，要保護自己的國家安全，也要維護台海和平穩定，特別是印太的繁榮發展；他認為，要把握提高自己的力量，並且為國際社會做出貢獻，「我相信當台灣成為國際社會信任、負責任一員的時候，相信國際社會也會給台灣許多機會」。

另外，也有同學詢問打詐議題，賴清德回應，全台灣一天大概有5、600件詐騙案件，因此他上任總統後，要求警政署需要統計破獲案件、追回詐騙金額等，要求警政單位不能夠隱瞞、全部都要彙整，也一如同學所提，提高刑責與量刑，並且通過《詐欺犯罪危害防制條例》打擊詐騙，同時也修正《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》及《刑事訴訟法》等「打詐四法」，希望解決詐騙問題、提高刑度，最近法務部又提出《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案 ，要再提高刑責，只要詐騙1億元以上，至少7年以上有期徒刑量刑。

賴清德表示，不只有法律，政府還成立詐騙防治中心，包括內政部、法務部、金管會、數發部、NCC等都參與在內，大家組成一個團隊在打擊詐騙。

賴清德續指，政府提出打詐綱領政策，現在已經進入到2.0，並且分成五個步驟，分別是識詐、反詐、阻詐、堵詐、懲詐。識詐方面，透過各種管道與宣傳，讓民眾了解各種形式的詐騙；反詐方面，則是由數發部負責，透過機器人在網路上巡視進行反詐騙工作；阻詐方面，則是透過金融單位協助，阻止錢被領走；堵詐方面，則是委由中華電信、NCC等協助，最後一個懲詐工作，則是提高量刑。

賴清德提到，除此之外，國家也編列額外預算，明年預計會有90億元投入打詐工作；他強調，國家非常重視打詐，也呼籲同學可以下載警政署的打詐儀表板 ，APP中紀錄每一天發生的案件、內容，可以讓更多人知道目前在流行什麼樣的詐騙，就能夠讓越少人被詐騙。

此外，有學生提問「總統的工作是什麼」？賴清德回應，總統同時也是三軍統帥，對外代表國家，從事外交、締結條約，對內則要領導三軍、全國人民，守護國家安全；另外總統也必須依法公布命令、發布命令、任用政府官員。

賴清德認為，他的工作就是讓國家更安全，讓國家更安全，第二則是讓台灣經濟更好，第三則是能夠把人民照顧的更好。

