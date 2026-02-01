台灣未進口達能問題嬰兒奶粉 赴德旅遊避免購食

（中央社記者陳婕翎台北1日電）達能公司旗下品牌「愛他美」嬰兒配方奶粉可能受蠟樣芽孢桿菌毒素（仙人掌桿菌毒素）污染，正在德國召回相關產品；食藥署表示，台灣無進口回收產品，提醒赴德旅遊避免購食。

法國達能公司（Danone）旗下品牌「愛他美（Aptamil）」嬰兒配方奶粉疑似出現問題產品，可能受到蠟樣芽孢桿菌毒素，也就是仙人掌桿菌毒素（cereulide）污染，正在德國召回相關產品，據達能提供資料顯示，受影響共計3批產品，其他愛他美產品不在召回行列。

廣告 廣告

衛生福利部食品藥物管理署今天發布消費紅綠燈認定機制與處置及建議表，這次召回3批產品分別是愛他美PronutraPre，1200克裝，有效期限至2026年11月19日；愛他美Pronutra1DE，800克裝，有效期限至2026年11月10日；愛他美ProfuturaPreD，800克裝，有效期限至2027年4月20日。

食藥署說明，經查食品輸入查驗紀錄，至今年1月31日為止，這次的回收產品未有相關申請，本案經評估列屬綠燈。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，大多數食品的外觀都正常，提醒民眾如赴德國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

食藥署表示，仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，可能導致中毒，包含嘔吐型食品中毒，大都與米飯或澱粉類製品有關；腹瀉型食品中毒則是與被污染果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品等有關，適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1至2天痊癒。

至於對食品業者建議，食藥署表示，案內回收產品目前未有申請輸入查驗紀錄，業者應避免輸入疑慮產品。若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品販售或使用。

食藥署提醒業者若獲原廠或供應商通知已輸入產品需回收，應立即主動下架，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署。建議業者採購前要求原廠或上游供應商提具產品檢驗報告，或自主管理評估進行相關衛生項目檢驗，確保製販售或輸入產品符合衛生安全規定。（編輯：李淑華）1150201