台灣本土首例！貨櫃清潔工染「球黴菌症」恐因國外污染塵土

疾病管制署公布台灣自2025年8月建立球黴菌症送驗機制以來，首例本土確診個案。患者為北部地區50餘歲本國籍男性，在疾病暴露期間無國外旅遊史，8月初出現倦怠、咳嗽及呼吸喘等症狀就醫，其肺部檢體經培養後確認感染球黴菌。

這名首例本土球黴菌症患者為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部修補及清潔工作。疾管署推測，貨櫃可能在球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。

當貨櫃進口卸貨後，工作人員在修補及清潔空貨櫃過程中，可能擾動並吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症，目前該患者經抗黴菌藥物治療後症狀已明顯改善，衛生單位追蹤其職場接觸者健康狀況，均無相關症狀。

疾管署指出，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區的流行病，存在於當地鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子的塵土而感染，特別是在強風或沙塵暴後，但不會人傳人。多數感染者沒有症狀，約四成患者於1至4週潛伏期後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。

球黴菌症約四成患者於1至4週潛伏期後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、皮疹等症狀。（圖／疾管署）

疾管署進一步表示，少部分人如免疫功能低下者、糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群，可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。不過整體致死率仍低於1%，大多數球黴菌感染病人不需治療即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。

考量國際間貨品運輸頻繁，且球黴菌症發生率有因氣候變遷而上升之趨勢，疾管署提醒，台灣雖非球黴菌症流行地區，但相關職業人員如貨櫃相關從業人員、港埠工作人員仍應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，公司並定期安排員工健康檢查，以利及早發現異常。

疾管署也呼籲，相關職業人員及4週內曾至或居住於流行地區的民眾，如出現疑似感染球黴菌症症狀，就醫時請告知醫師職業類別或近期流行地區活動史，以利早期正確診斷疾病。

