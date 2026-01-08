台灣本田汽車致力產學合作， 贈車東海高中強化技職教育。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／綜合報導

台灣本田汽車股份有限公司，攜手其經銷夥伴鴻源汽車、全勝汽車公司，共同致力產學合作，8日捐贈一輛經典車款Honda Civic 9轎車與一輛GL1800G重機車，助力東海高中汽車科教學升級，強化技職教育的實務訓練，產業與學校資源共享，更體現產業界對人才培育的努力。

《Honda Taiwan》公司經理李鍾祥表示，台灣本田汽車一直希望透過深耕、在地化，展現企業對環境與社會的關懷以及回饋教育的精神，對社會有所貢獻，114年度共捐出23輛汽車、重機，給全國16所學校，並作為學生實習之用，強化技職教育的實務教學，培養具備專業技術與實作能力的汽車產業人才；捐贈的這兩款教學用車，皆配備最新的電子控制系統與機械結構，能讓汽車科學生直接接觸到業界最前端的技術。

廣告 廣告

鴻源汽車副總經理江坤衛勉勵學生，汽車產業充滿機會，但需要不斷學習新知，看到東海高中在建教合作上的努力與成果，台灣本田汽車很願意提供最先進的車輛，期待學生們透過這些實車教材，將理論知識轉化為實際操作能力，成為未來汽車產業的頂尖人才。

（記者許正雄翻攝）

東海高中校長李滙慈感謝台灣本田公司對技職教育的支持，學校受贈的經典車款是市場上極具代表性的車型，學生可以藉此學習最新的車輛診斷、電子系統維修及底盤結構等知識；而重型機車的加入，則填補學校在大型機車引擎與傳動系統教學上的空白，這些實車教材能讓建教合作學生，提前熟悉未來在職場中會面對的專業設備與技術，實現無縫接軌。

這項「校園教學用車贈車典禮」，在新北市東海高級中學舉行，與會者還有東海高中董事會執行長鄭翰霖、教務主任林建光、鴻源汽車公司副總經理張耘傑、顏伯君、全勝汽車公司經理黃焜鑫、博達公司經理顏百亨、固德公司經理康智鈞，以及二百名東海高中汽車科師生共同見證，完成象徵性的車鑰匙交付捐贈儀式並合影畫下圓滿句點。

（記者許正雄翻攝）

東海高級中學長期深耕技職教育，尤其在汽車修護領域成果斐然，值得一提的是，東海高中是目前新北市辦理最多人參與汽車業界建教合作的學校，這充分展現學校對於學生實務經驗培養的用心與執行力，透過密集的建教合作，學生們能夠在畢業前就深度參與業界運作，畢業即具備即戰力。