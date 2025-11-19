台灣東京聽奧射擊代表隊 10公尺空氣手槍混合團體奪銀

許明睿及高雅茹。（圖／運動部提供）





我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團今（19）日在射擊場傳回奪牌喜訊。

前日首戰10公尺空氣手槍個人賽失利的許明睿及高雅茹，今日搭檔重整旗鼓，自預賽起即表現穩定實力，以566分的成績晉級金牌戰，最後在金牌戰中不敵印度組合，為我國斬獲一面銀牌。

總統賴清德獲知奪牌喜訊後，立即拍發賀電，由運動部鄭世忠政務次長轉交，恭賀兩人的傑出表現，為我國再添獎牌，也期許代表隊在接下來的賽事能繼續加油，為自己及國家爭取最高榮譽。

聽奧為4年1屆世界最高等級聽覺障礙綜合性運動會，各國好手精銳盡出，我國選手奮勇奪銀，賽後特別感謝教練指導及國人支持，也期許持續累積經驗、再創佳績。

射擊隊接下來將繼續準備25公尺手槍賽事，代表隊唐嘉信教練對子弟兵深具信心，期許為我國再添獎牌。

我國代表團今(19)日賽程仍有田徑女子100公尺跨欄及桌球男子雙打等重點賽事，敬請國人持續關注，一起為聽奧代表團加油。

