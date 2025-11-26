台灣東洋前三季獲利大幅成長 29％：海外學名藥、疫苗與抗生素新藥大賣

台灣東洋藥品今年前三季營運表現空前亮眼，不論是營收、營業利益或每股盈餘（EPS）皆同步創下歷史新高。（圖片來源／台灣東洋提供）

台灣東洋藥品工業股份有限公司（4105）於近日召開第三季法人說明會，總經理侯靜蘭在會中宣布，東洋今年前三季營運表現空前亮眼，不論是營收、營業利益或每股盈餘（EPS）皆同步創下歷史新高，主要歸功於微脂體困難學名藥的海外銷售、流感疫苗市場的熱絡，以及國內自製抗生素新藥的優異表現。

侯靜蘭指出，東洋前三季營收年成長達 15％，逼近新台幣 48 億元；營業利益更大幅成長 29％，達到 13.5 億元；而每股盈餘（EPS）在前三季就已突破 5 元大關，年增率高達 27％。侯靜蘭強調，這些數據是東洋「朝向國際化願景」穩健邁進的強力證明。

微脂體抗生素Lipo-AB：美國市佔率突破三分之一

東洋藥品在「外銷困難學名藥」領域的深厚根基，是推升其營收成長的關鍵引擎之一。其中，微脂體兩性黴素學名藥（Lipo-AB）的海外銷售表現尤其亮眼。

Lipo-AB 於兩年前成功在美國市場上市，作為該市場第二個學名藥，東洋憑藉卓越的產品品質和穩定的供貨能力，迅速搶佔市場份額。侯靜蘭透露，目前 Lipo-AB 在美國的市佔率已成功突破三分之一，顯示其產品競爭力深受國際市場肯定。

「Lipo-AB 海外市場的強勁增長，功不可沒，」侯靜蘭強調，光是美國市場的銷售額，目前已佔東洋個體營收的 10％；若加上越南、韓國等持續成長的海外市場，整體外銷佔比已逼近 20％。她表示，東洋的目標是透過持續的海外佈局，將外銷佔比在明、後年一舉推升至超過 20％。

除了現有市場的亮眼表現外，東洋也正積極佈局中東、澳洲及東南亞等新興市場。總經理侯透露，目前 Lipo-AB 已在沙烏地阿拉伯及澳洲等地完成查驗登記送件，預計在明、後年將帶來下一波的成長動能。

疫苗事業高速成長：細胞與佐劑流感疫苗銷售衝高

面對國人健康意識的高漲以及氣候變化的影響，國內疫苗市場的需求持續熱絡。東洋的疫苗事業群今年在公費與自費市場皆呈現高成長狀態，銷售表現非常亮眼。

侯靜蘭指出，東洋的流感疫苗特色已逐漸獲得民眾的認同。在公費市場方面，政府已再次開出 15 萬劑公費疫苗招標，東洋將積極爭取。而在自費市場，特別是針對中高齡族群的「含佐劑流感疫苗」，其市場潛力巨大。

她進一步說明，東洋的疫苗產品線正不斷朝國際接軌邁進。明年，含佐劑流感疫苗的適應症可望擴展至 50 歲以上族群，屆時政府將有 20 萬劑佐劑疫苗作為公費採購。此外，為了完善疫苗產品的完整性，東洋也已引入水痘疫苗，預計於今年底或明年初加入政府水痘疫苗的招標行列，為國人的健康防護盡一份心力。

抗生素新藥創佳績：寶比黴素滿足臨床後線需求

在供應鏈韌性成為國家重要戰略的背景下，東洋作為政府供應鏈的重要合作夥伴，自製新藥的開發成果尤其關鍵。

今年，東洋上市了一支極為重要的後線抗生素「寶比黴素（Bobimixyn）」。侯靜蘭強調，抗生素是健康防線的最後一道防線，重要性不言而喻。Bobimixyn 上市後即滿足了臨床上的迫切需求，成長速度非常快，是今年驅動東洋整體營收和利潤創新高的「營運三箭」之一。

展望未來，東洋在自製新藥的開發上仍將持續投入。除了 Bobimixyn 外，東洋還有 3 個抗生素產品正在開發中，預計將於明、後年持續上市，確保國家在關鍵藥物上的供應韌性。

鎖定癌症與重症領域：持續和羅氏大藥廠合作

除了三大主力產品線的優異表現，東洋也同時推動「國際化」與「數位轉型」兩大策略，為未來的持續成長奠定穩固基礎。

在國際新藥的授權引入方面，東洋持續鎖定癌症與重症領域。繼去年與羅氏（Roche）合作大腸癌用藥 Avastin 後，今年雙方進一步合作肺癌標靶小分子產品。此外，東洋近期也引入了血癌新藥 Xpovio，並預告明年將有新的肺癌及乳癌標靶產品上市，並爭取健保給付，以實際行動接軌「健康台灣」的國際治療趨勢。

在營運優化方面，東洋將降本增效視為藥廠的基本功，並積極導入數位轉型。侯靜蘭提到，東洋今年已導入 SAP 系統，作為公司邁向國際化的重要里程碑（milestone）。透過數位轉型，東洋將持續優化流程、提高營運效率，並強化供應鏈管理。同時，為了供應不斷擴張的海外市場需求，東洋也已開始進行高需求設備的採購與產能建設，確保未來供貨穩定，穩健地朝向國際化目標邁進，並以「雙位數」的成長幅度作為持續努力的目標。

