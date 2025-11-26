台灣東部海域深夜規模4.8地震13縣市有感 最大震度宜花4級

[Newtalk新聞] 今(26)日東北季風稍微減弱，各地晴時多雲，但氣象專家吳德榮指出，明(27)日會有另一東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，28日水氣東移，迎風面轉乾，之後3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，但清晨因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 吳德榮指出，今日「東北季風」減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷，各地區氣溫為北部15至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至26度。 但根據最新模式模擬顯示，明日另一「東北季風」挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；28日水氣東移，迎風面轉乾，週末大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 另外，昨日20時的「輕颱天琴」，未來將入南海，向西北西前進，持續增強，第4、5天「不確定性」持續擴大，下週一外移的高層雲系通過、「東北季風」低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降；2日迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。查看原文更多Newt

新頭殼 ・ 13 小時前