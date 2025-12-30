台灣東部海域首見「奪控要港」軍演！北部海域「全部命中」影片曝光：共軍遠程火力進入實戰化？

中共解放軍東部戰區從12月29日起連續兩天發動「正義使命-2025」圍台軍演，對台灣北部與南部相關海域展開遠程火力實彈射擊。中共軍方宣布，30日在台灣東部海域進行立體投送、奪控要港等多項科目演練。解放軍東部戰區於微信公眾號表示，已在台島以東海域集結兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊及無人機等兵力，展開精兵破襲與奪控要港操演，強調此舉旨在檢驗「編隊協同、體系作戰、精打擊要」等能力。

台灣北部遭遠程火力壓制，共軍公布「全部命中」畫面

東部戰區稍早宣布，已對台灣北部與南部相關海域展開遠程火力實彈射擊。解放軍並於11時許釋出對台島北部海域遠程火力射擊影片，聲稱所有彈藥「全部命中」。法新社記者發現，東部戰區遠火部隊在福建平潭發射有「陸版海馬士」之稱的PCH191火箭彈。東部戰區指出，本次火力打擊的精準度與突擊效率，凸顯對台灣北部海域的壓制示範。

東部戰區表示，同日上午已組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台島南北兩端海域進行查證識別、警告驅離、模擬打擊，並同步演練對海突擊、防空反潛等科目。中共軍方稱，此波軍演旨在全域檢驗海空協同與「一體封控」作戰能力，意圖展示對台島周邊關鍵航線的壓制能力。

2025年12月29日，東部戰區位台灣周邊開展「正義使命-2025」軍演。（中國軍號）

台灣東「立體投送、奪控要港」，海空多科目同步演練

東部戰區於12月30日清晨8時發布通報，宣稱驅護艦、殲轟機部隊已從台島南北兩端展開多科目操演。緊接著在9時08分，軍方宣布東部戰區陸軍於9時整在台島北部海域實施遠程火力實彈射擊，並表示「取得預期效果」。

東部戰區於13時07分再度發布訊息指出，當日下午1時，東部戰區陸軍已協同海軍、空軍與火箭軍等力量，在台島南部海域發起「遠程聯合火力突擊」，並完成新一輪實彈射擊。軍方稱此為聯合火力體系的完整驗證，顯示本次軍演涵蓋從北到南、由空至海的全鏈路攻擊能力。



中共軍方發動圍台軍演，正值中日圍繞日相高市早苗「台灣有事論」交鋒，加上美國川普政府批准110億美元對台軍售。中國外長王毅強調，針對台獨勢力的不斷挑釁以及美國大規模對台售武，中國大陸「當然要堅決反對、有力反制」。





