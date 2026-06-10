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即時中心／綜合報導

連日暴雨不斷，不少民眾趁雨天外出採買，打算幫家裡補充水果，卻一不小心買到容易壞掉的「地雷款」。經營「真青翠鮮果店」多年的老闆阿毛，特別在臉書粉專分享雨後最容易出問題的4種水果，提醒大家購買時務必小心。

雨後4大水果地雷 買回家超容易出事

阿毛分享以下四種水果，容易在雨天購買後出問題：第一是瓜類水果（尤其是西瓜）：外表正常，內藏「水傷」大雨過後，西瓜成為最常見的地雷。阿毛老闆指出，瓜類水果容易出現「水傷」，從外表完全看不出異狀，但切開後會發現果肉有水漬般的浸染痕跡。此時雖然還沒完全壞掉，但老闆特別提醒：「買了就要盡快吃完」，否則很快就會開始變質。

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第二則是鳳梨，鳳梨吸飽雨水超容易過熟鳳梨在下雨天展現驚人「吸水力」。阿毛老闆表示，吸水後的鳳梨內部果肉會迅速變得過熟，一旦切開，當天就必須吃完。若多放一兩天，即使在室溫下也容易發酵、腐壞。

木瓜極度怕水 哈密瓜2天後恐出事

第三分別是木瓜與哈密瓜，木瓜極度怕水，碰水就發霉木瓜可說是所有水果中最「傲嬌」的。一碰到雨水，表皮很容易在短時間內冒出白色黴菌。更麻煩的是，許多木瓜還沒熟透、變軟，就已經先發霉壞掉了。

哈密瓜：潛伏期2天，從頭尾開始潰爛同樣屬於瓜類的哈密瓜也極怕水。雨後容易從蒂頭或瓜臍位置開始一點一點腐爛。阿毛老闆幽默地說：「這種壞法最狡猾，你今天買回家還好好的，兩天後就突然出事！」

老闆建議：雨後2、3天再買最安心

阿毛老闆表示，大雨過後最好等2到3天，讓果園退水、水果狀況穩定後再購買，品質會比較有保障。不過他也透露，雨天買水果其實有隱藏好處，價格通常會比較便宜。如果想趁機撿便宜，就需要遵守「快狠準」原則：買回家後盡快吃完，避免心疼又浪費。





原文出處：快新聞／台灣梅雨季水果地雷清單！老闆提醒：這「4種」雨後別亂買

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