台灣棒球世界排名穩居第2 辜仲諒設宴感謝「我的牛排等你們！」

中華棒協理事長辜仲諒上週日（11日）特別設宴「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」。（棒協提供）



中華隊在2025年於各級國際賽事共拿下1金4銀1銅，幫助台灣棒球世界排名積分穩居第2，中華棒協理事長辜仲諒上週日（11日）特別設宴「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，席開15桌，邀請U15亞洲盃、5人制棒球、亞錦賽、亞洲盃女子棒球錦標賽全體成員、新任中華奧會主席蔡家福，以及中華棒協理監事等140多位棒球人齊聚一堂，感謝中華隊努力為國爭光，現場的球員與教練爭相與辜仲諒合照留念，他也化身「人形立牌」來者不拒。

中華隊去年囊括U15亞洲盃棒球賽冠軍、U18世界盃棒球賽季軍、亞洲棒球錦標賽亞軍、亞洲盃女子棒球錦標賽亞軍，以及五人制棒球亞洲盃亞軍、世界盃亞軍，台灣棒球排名目前穩居世界第2。

辜仲諒每逢國際賽後都會自掏腰包請中華隊大啖燒肉、牛排，也成為熱議話題。棒協指出，辜仲諒此次在席間勉勵各級中華隊選手持續精進球技，為國家爭取最高榮譽，「你們是台灣的驕傲」，特別鼓勵U15中華隊小球員堅持棒球路，成為台灣棒球的中流砥柱，未來入選U18國手，「我的牛排等你們！」他承諾繼續扮演中華隊最強後盾，共同朝世界排名第一的目標邁進。

辜仲諒席間也提及「世界全壘打王」王貞治先生的棒球哲學，強調球要打好，首先要學會做人，棒球是團體運動，因此人和很重要，只要人和就有團隊默契、革命情感，團結一致球就打得好。

去年掌亞錦賽中華隊兵符、今年名古屋亞運的中華隊總教練湯登凱說，特別感謝辜仲諒對台灣棒球投入的用心，長期串聯基層與職業棒球，提供教練、球員完善的訓練環境，讓中華隊選手無後顧之憂征戰國際棒壇。

他說，以前國際賽較少人關心，但辜仲諒上任理事長後總會親臨現場為選手加油，球員們打球的心情比較不一樣。

