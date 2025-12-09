台灣棒球世界第一 KANO永不放棄精神感動聖保羅影展

（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西聖保羅聲音與影像博物館（MIS）6、7日舉辦「東方的陰影與符號」影展，特別規劃台灣專場，放映經典電影KANO與「海角七號」。首場播映的KANO以嘉農棒球隊的奮鬥故事，展現民族融合、團結一致與永不放棄的精神，深深打動巴西觀眾。

繼去年與台巴藝術文化交流協會（ATBICA）合作導演魏德聖的BIG慈善放映後，MIS再度邀請該協會參與策劃，由會長謝如欣領銜規劃，呈現果子影視出品的兩部代表作。駐聖保羅經濟文化辦事處處長朱怡靜，偕同劍道七段好手夫婿孫述貴6日出席首映，向巴西觀眾展現台灣對體育與文化交流的重視。

朱怡靜特別感謝館方製作人卡爾達納（Giovani Caldana）將台灣電影納入影展，並讚揚台巴藝術文化交流協會多年來深耕巴西藝文界，持續推廣台灣影視與表演藝術，讓巴西觀眾透過影像認識台灣，奠定台巴文化交流的重要基石。

聖保羅僑教中心主任尤正才則指出，KANO與「海角七號」皆是台灣影史上極具代表性的票房作品。尤其在台灣棒球去年奪下世界冠軍之際，KANO於巴西上映更具象徵意義，不僅滿足僑胞多年來的期待，也透過嘉農球員的勵志故事，展現日本人、漢人與原住民的團結力量，讓巴西觀眾感受到台灣與巴西同樣擁有的混血文化與熱情。

放映現場還展示了「台灣之光」王建民的簽名球，引起運動科系學生妲伊絲（Thaís）的驚喜尖叫。她表示自己熱愛東方文化，長期關注台灣棒球，觀影過程中隨著劇情時而歡笑、時而落淚，深受感動。

卡爾達納也回顧，去年舉辦的BIG慈善放映成功引起巴西觀眾對台灣電影的興趣。今年再度透過魏德聖監製與導演的兩部經典之作，展現台灣與巴西共同擁有的民族融合底蘊，意義非凡。他並期待未來能在館內持續分享更多台灣電影，深化兩地文化交流。（編輯：田瑞華）1141209