台灣棒球前進東京！李洋曝砸6400萬全力支援 受總預算卡關影響？運動部解答了

李洋承諾後勤全力支援，要讓選手們無後顧之憂全力拚戰。（鏡報董孟航）

備戰3月即將在東京舉行的世界棒球經典賽WBC預賽，台灣好手們已經在15日於高雄左營展開集訓，運動部長李洋也宣布投入6,400萬元經費全力支援，金額史上最高。但外界也擔心，目前中央政府總預算案在立法院被在野黨卡關，相關預算是否受影響？運動部次長鄭世忠今（20日）受訪也給出解答了。

當台灣隊最強後援 運動部補助史上最高

運動部長李洋日前到高雄參加WBC台灣代表隊的開訓儀式，致詞時表示運動部會把最好的資源投入備戰，承諾後勤團隊一定會全力支援，如果有任何照顧不周的地方，也請選手和教練隨時提出，強調一定要讓台灣的選手們無後顧之憂去全力拚戰。

李洋也在臉書發文表示，這次運動部以「歷屆最高規格」全力支援台灣隊備戰，把資源真正放到位，核定補助組訓經費及情蒐計畫，包含教練費、選手零用金、工作人員費、國內外膳食費等，共約6,000萬。同時也由聯盟籌組超過40人的行政後勤與情蒐團隊，包含醫師、心理師、營養師、訓練員與防護員，讓專業真正成為選手最堅實的後盾。

補助受總預算卡關影響？ 運動部次長說明財源

據報，本次運動部補助經費將高達6,400萬元，這筆錢是否會因為總預算在立法院卡關而影響到球隊的支出？鄭世忠今在運動部年終媒體座談會上說明，所有國手們出國比賽的主要預算來源是「運動產業發展基金」，這和公務預算不一樣，所以在初審之前，按照運動部的機制，只要部長這邊同意就可以動支。

鄭世忠也解釋，運動發展基金通常都是在年底的時候，才會由黨團協商來做一些管控，也就是說這一次經典賽的組團所需要的經費，目前是沒有受到公務預算審查的影響。

鄭世忠也提到，運動部對於WBC的之原主要是後勤和行政作業的部分，例如當地網路訊號或情蒐團隊的需求，如果台灣隊可以在預賽晉級、打到美國邁阿密，到時候在美國的交通、住宿，他們也會幫忙透過駐外館來協調溝通。

台灣3月東京出戰 門票買不到怎麼辦？

台灣隊將在3月前往東京巨蛋參加C組預賽，3月5日起先後對上澳洲、日本、捷克、韓國，近幾波門票抽選、開賣都造成轟動，尤其日本場次還有MLB球星大谷翔平等人加持，幾乎都是開賣就秒殺，台灣出賽的場次也很快被一掃而空，有些球迷扼腕根本買不到票。對此中職蔡其昌表示，目前已結合民間募資平台，希望可以在東京找一個室內場地，舉辦台灣之夜的應援晚會，讓無法進場的台灣球迷可以一起幫台灣加油，聯盟會和民間單位配合全力促成。

