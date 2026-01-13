台灣棒球名人堂公布2026新當選名單 李來發、彭政閔、林國輝榮登殿堂

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

台灣棒球名人堂今（13）日稍早在郭泰源、王建民和理監事的見證下，開票公布2026年新入堂名人，其中率領中華隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的已故教頭李來發、中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔以及「臺灣體大棒球之父」林國輝等3人榮登殿堂。理事長林華韋同時也宣佈，由前台南市政府文化局長、現任成功大學歷史系教授謝仕淵擔任副理事長。

李來發、彭政閔、林國輝2026年榮登台灣棒球名人堂。（圖／台灣棒球名人堂提供）

今年日治、戰後、四級時期奉獻類名人的投票，16位委員出席15位，當選門檻是12票，其中李來發獲得14票，率先當選。獲得11票的林國輝及10票的葉志仙，則進行第二輪票選，林國輝以12票入堂。職棒時期競技類名人票選，發出56張選票，回收55張，其中4張廢票，彭政閔獲42票，通過門檻，成為入堂名人。

對於票選結果，林華韋表示，「謝長亨原本獲42票，彭政閔得到44票，原本都能入堂，但扣除廢票的圈選，最後謝長亨得39票，成為遺珠，彭政閔剛好過門檻。我想，名人堂以很嚴謹和公正的態度遴選名人，或許現有的辦法還有不足之處，美國和日本也是經過不斷的修正才發展至今，我們會再邀集專家討論，讓辦法更完整，也希望之後選出的結果能更符合社會的期待。」

今年名人堂中，曾任職棒和信鯨總教練的李來發，曾是1984、1988、1992和2004年奧運的中華隊教練團成員，且是台灣唯一參加4屆奧運的教練。1992年擔任中華隊總教練，更奪得巴塞隆納奧運銀牌，創下台灣在奧運的最佳成績，並在2009年結束職棒工作後，回歸基層深耕15年直到過世。

再來，「恰恰」彭政閔自新人球季起，連續19年入選明星賽並先發，且連15年奪人氣王；是中華職棒首位締造「千安、百轟、二百盜」紀錄球員，也是唯一連續16年單季打擊率三成以上、連19年都有盜壘成功和5度拿下年度打擊王的選手。生涯出賽1800場，2044支安打、192支全壘打、1096打點、1090得分、231次盜壘、4成31上壘率、3成33打擊率全都名列前茅，更是中職的得分王。

而林國輝則是1963年便擔任省體棒球隊總教練，直到1998年退休，從體專到體育運動大學一路耕耘長達35年，桃李滿天下，並培育出謝明勇、楊賢銘、賴大源、陳献榮等多位先後擔任各級中華隊的總教練。長期研究規則，並擔任裁判和選訓委員，1979年與簡永昌等人受全國棒協之委託，編印台灣第一本由全國棒球主管機關發布之正式棒球規則書。1983年受政府徵召，遠赴厄瓜多擔任教練，是台灣棒球外派教練第1人。

