台灣棒球漫畫主題特展將登場（2） (圖)

2026世界棒球經典賽（WBC）今天公布日本隊新增10人名單，其中29位已經大致底定，日本隊的先發陣容、打線也都已經有雛形，根據日本媒體《日刊體育》預測，其中四大先發山本由伸、菊池雄星、菅野智之、伊藤大海，大谷翔平也有機會成為「二刀流」，就看定位是先發還是後援角色。其中，山本由伸很有機會在3月6日首戰迎戰中華隊。

TSNA ・ 1 天前 ・ 19 則留言