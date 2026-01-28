台灣棒球漫畫主題特展將登場（2） (圖)

其他人也在看
WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手
曾在12強賽率領中華隊擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，即將在3月世界棒球經典賽再度披掛上陣，面對分組賽就要遭遇擁有大谷翔平的日本隊，陳傑憲在接受日媒專訪時，引用了大谷的經典名言「別去仰慕對手」，更以台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 35則留言
經典賽》大谷翔平不會先發對台灣隊 日本名將的理由很直白
經典賽衛冕軍日本隊擁有隊史最多的大聯盟球星參戰，日本運動入口網Sportsnavi專欄請前日本名將井口資仁預測大谷翔平是否會在開幕戰就對台灣隊扛下先發投手，井口資仁的答案是否定的，不認為日本隊首戰就會推派大谷翔平先發主投。「Sportsnavi」專欄提問井口，日本隊在對重要的抗台開幕戰是否會推出球隊自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
高雄棒球老園丁 前台電成棒隊總教練陳哲祥病逝
記者王正平／高雄報導 為台灣基層及業餘棒球扎根四十多年的前台電成棒隊總教練陳哲祥，二…中華日報 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
棒球》美洲棒球冠軍聯賽 官宣參賽球隊包括中信兄弟
美洲棒球冠軍聯盟會長Guillermo Ramirez Gonzalez今天宣布，第3屆美洲棒球冠軍聯賽將與墨西哥當地時間3月24日到29日於墨西哥城進行，今年參賽的6隊，包括來自中華職棒大聯盟的中信兄弟，但目前中職尚未證實這個消息。TSNA ・ 10 小時前 ・ 5則留言
經典賽》中華隊交手日本隊一票難求 中職會長蔡其昌攜手平台規劃東京三地「台灣之夜」公播活動
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊賽程一公布，立刻引發球迷瘋狂搶票，其中備受矚目的台日大戰更是一票難求。為了造福無法親臨現場的台灣球迷，中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天（28日）透露，將攜手募資平台在東京推動「台灣之夜」公播應援活動，規模也從原先規劃的1個場地擴大至3個場地，預計可容納超過5000名球迷一同應援。Yahoo運動 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
中信兄弟》確定參戰美洲棒球冠軍聯賽 領隊：二軍陣容、已向聯盟報備
第3屆美洲棒球冠軍聯賽發出新聞，今年邀請中職中信兄弟參賽，消息獲領隊劉志威證實，確定會安排二軍參加，由二軍總教練彭政閔率領。TSNA ・ 9 小時前 ・ 11則留言
WBC》日本隊「超豪華」打線曝光！ 日媒預測山本由伸首戰對中華隊先發
2026世界棒球經典賽（WBC）今天公布日本隊新增10人名單，其中29位已經大致底定，日本隊的先發陣容、打線也都已經有雛形，根據日本媒體《日刊體育》預測，其中四大先發山本由伸、菊池雄星、菅野智之、伊藤大海，大谷翔平也有機會成為「二刀流」，就看定位是先發還是後援角色。其中，山本由伸很有機會在3月6日首戰迎戰中華隊。TSNA ・ 1 天前 ・ 19則留言
WBC》日本最大遺珠？防禦率王才木浩人落選 12強曾壓制中華隊
日本隊26日公布第6屆世界棒球經典賽（WBC）最新名單，在旅美星光熠熠的陣容背後，卻出現了一位令台、日球迷皆感到震驚的「最大遺珠」，就是現任中央聯盟防禦率王、阪神虎王牌才木浩人。即便才木去年繳出防禦率1.55的宰制級數據，且曾展現強烈參賽意願，最終仍意外未入選，引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17則留言
日職》44歲川崎宗則加入中日龍春訓選手兼教練！ 曾來過中職加盟味全龍
日職中日龍隊今天傳出，2月開始的沖繩春訓，將邀請44歲的內野手川崎宗則擔任教練兼選手，川崎曾跟監督井上一樹以及二軍監督飯山裕志都是鹿兒島出身，也都是同鄉。TSNA ・ 1 天前 ・ 1則留言
經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇
日本隊備戰世界棒球經典賽目前已亮牌29人名單，僅差最後一塊拼圖，陣容中已有隊史新高的8位大聯盟級戰力，談到大谷翔平將放在打線中的哪一棒，監督井端弘和目前僅確定會是前段棒次，也透露與大谷的對話，「...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 5則留言
曾身披美國戰袍奪冠！10屆金手套三壘手艾倫納多宣佈將加入波多黎各
體育中心／徐暐喆報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽名單陸續曝光，今(27)日大聯盟10屆三壘金手套艾倫納多（Nolan Arenado）宣佈將參加經典賽，不過不是加入美國隊，而是加入波多黎各。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
對戰大谷翔平？羅伯茲有意執掌洛杉磯奧運 「沒人比我更適合」
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今公開表態，希望執掌2028年洛杉磯奧運美國隊，強調自己是最佳人選，「沒人比我更適合了！」引發外界關注他與子弟兵大谷翔平領軍的日本隊正面對決。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
中職》中信兄弟挑戰美洲冠軍聯賽 會長蔡其昌：「聯盟同意讓二軍去參與比賽」
中華職棒中信兄弟今天（28日）傳出將遠征美洲，參加第三屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），中華職棒大聯盟會長蔡其昌表態樂見其成，並表示：「聯盟同意讓中信兄弟的二軍去參與這個比賽。」Yahoo運動 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
MLB自由市場懶人包：休賽季補強、30大自由球員簽約、重大交易總整理【MLB美國職棒大聯盟】
MLB自由市場懶人包，整理2025至2026年期間，休賽季大聯盟自由球員簽約、續約和重大交易整理。Yahoo運動 ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
