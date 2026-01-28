台灣棒球漫畫特展 文化部聯手運動部推「遠洋合作計畫」

國家漫畫博物館籌備處自1月29日至8月30日，推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（林弘笙攝）

國家漫畫博物館籌備處自1月29日至8月30日，推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。28日文化部部長李遠、運動部政務次長黃啟煌、棒球漫畫家劉興欽等出席開幕記者會；同時李遠致詞時，宣布文化部與運動部合作啟動「遠洋合作計畫」，推動文化與運動深度結合，並鼓勵本土運動漫畫創作。

李遠表示，「遠洋合作計畫」分四階段，第一階段透過活動行銷與資源共享，提升民眾對文化與運動的參與度；第二階段文化部與運動部共同投入1000萬，對外徵求體育漫畫創作，選出5組創作者，創作題材不限運動種類，鼓勵發展台灣本土運動漫畫；第三階段以展覽形式呈現合作成果，計畫於全台博物館展出台灣運動文化相關內容，讓民眾感受運動魅力；第四階段將文化與運動園區整合，展示本土運動漫畫，提供民眾多元休閒體驗。

黃啟煌指出，此次特展名稱「壘上有人」象徵機會與壓力並存，正如台灣運動發展的現況，當運動與文化結合，能激發更大的社會能量，希望透過文化創意，結合產業力量，成為鼓勵全民參與運動的另一股動力。

國漫館籌備處說明，本次展覽精選數十年來的台灣棒球漫畫作品，帶領觀眾回顧其發展脈絡，從1960年代在審查制度影響下，出現描抄重製、盜版翻譯與剪貼創作等特殊出版現象，到本土創作逐步萌芽，再到1990年職棒開打後，漫畫開始承載在地文化、球星故事與青春情感，逐漸塑造出專屬於台灣的敘事節奏與畫風。

