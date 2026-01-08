台灣森林碳匯邁步 台積電、緯穎領頭

碳交所總經理陳脩文指出，去年碳交所的國際碳權銷售年增10%，今年持續向上。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕我國減碳政策推進，碳費將於今年5月正式申報繳納，並預計同步接軌ETS(總量管制與排放交易)，上市櫃企業減碳推力持續增加。今日碳交所總經理陳脩文表示，去年國際碳權銷售年增10%，今年國際碳權、本土減量專案有望同步成長；自然碳匯也逐漸開花結果，台積電、緯穎今年皆有望推出專案。

根據環境部統計，目前排碳大戶當中，有403廠申請自主減量計畫、其中117廠審核通過，其餘需補件或再審，環境部仍在如火如荼地推進當中。因此，減量額度核發上架也需視環境部進度而定，因台灣碳市場起步不久，企業也還在熟悉規範，碳交所目前擔綱諮詢、協助的角色。

陳脩文透露，目前有2個自願減量專案正在向環境部申請核准。自然碳匯專案也陸續產出結果，台積電(2330)在台中的海岸造林專案已經上架，緯穎(6669)將在今年底有小型示範案，自然碳匯共有4案，後續是否上架碳交所需待實際核發額度後，視企業決定。

因國際碳市場青睞自然碳匯的大趨勢不變，陳脩文指出，近期也明顯感覺到上市櫃公司對自然碳匯的關注度提升，碳交所今年持續開辦相關課程，其中，與林試所合開的森林相關課程報名踴躍，目標著眼建立企業對方法學、專案審查、監測報告等的能力。

此外，台灣在綠碳(森林碳匯)、藍碳(海洋碳匯)、黃碳(土壤碳匯)都有啟動與耕耘，陳脩文說明，目前以森林碳匯發展最快，含台積電、緯創的專案都是森林碳匯專案；雲林已啟動低碳農法的黃碳示範案，並配合查驗機構進行方法學與查驗流程；藍碳部分，內政部正在盤點潛在熱點。

針對ETS進度，陳脩文指出，環境部下半年將試行ETS制度、以模擬平台為主，讓企業熟悉相關機制，不過試行法制、細項仍待環境部訂定。因目前減量專案成本偏高、售價高昂，繳納碳費相對便宜，企業對交易採觀望態度，期待從碳費走向ETS後，各碳權專案的價格會逐步回歸市場機制，市場也將逐步活絡。

