台灣森那美起亞正式啟用新北土城服務廠
（記者卓羽榛臺北報導）2025年車市面臨近10%的衰退挑戰下，Kia仍以全年度10,624台、年成長近4%的優異銷售成績，創下連續3年突破萬台的里程碑，並再創歷史新高紀錄。Kia總代理台灣森那美起亞秉持深耕台灣市場的承諾，繼去年啟用11座全新CI 2.0的展示中心與服務廠後，今年持續推動升級全台服務據點，繼2025年攜手新美起亞汽車迎來新北土城1S展示中心的盛大開幕後，於今（16）日再度攜手，正式啟用近400坪的全新Kia新北土城2S服務廠，不僅進一步完善大台北地區的服務網絡，更宣告Kia 2026年通路升級計畫全面啟動，落實持續推動全台服務網絡升級的藍圖。
全新落成的Kia新北土城2S服務廠距離土城1S展示中心僅約1公里，步行至捷運海山站僅需8分鐘，交通位置與生活機能便利，並鄰近日月光廣場與亞東醫院，未來將為大台北地區車主提供更完善的售後服務選擇。廠區佔地近400坪，設有9個維修工位與舒適交車區，不僅大幅提升服務量能、更同時導入「Kia Store」設計理念，打造溫潤木質氛圍的客休空間。
不同於以往對服務廠的印象，全新Kia土城服務廠打造如圖書館般的氛圍，高挑書牆陳列精心挑選包含現代文學類、哲學類等書籍，溫潤木質調與柔和燈光交織出靜謐雅緻的空間；搭配舒適座椅，讓車主在等待愛車保養時，能沉浸於閱讀的愜意時光，再加上由專人提供的星巴克咖啡服務，營造出兼具品味與溫度的休憩體驗，讓每一次到訪、等待愛車保養期間都成為一場身心放鬆、並從而獲得啟發的旅程。
為感謝Kia車主們一路以來的支持，Kia總代理台灣森那美起亞特別推出「歲末感恩 ‧ 健檢有禮」冬季健檢活動，即日起至2026年2月13日止，凡預約回廠即享全車包含輪胎、底盤等20項免費安全檢查，活動期間更祭出電動窗膠條、空調抗菌除霉、優質油精等專屬保養套餐優惠，另外購買4條指定品牌輪胎則享85折優惠。凡於活動期間回廠檢查並消費，不限金額即獲得Kia新春紅包袋；單筆消費金額達1,999元即獲得2026年Kia桌曆；滿4,999元則獲得Kia掛式旅行收納包；若消費滿9,999元即可獲得車用空氣清淨機。
此外，Kia總代理台灣森那美起亞於今年祭出的「第六年六大系統延長保固」方案，凡首次領牌日起5年內且里程數未超過15萬公里之Kia車輛（包含Kia Select中古車、營業車、租賃車、計程車，不包含電動車），並自2026年1月1日起，只要每年回Kia服務廠進行保養乙次並全程使用原廠機油（不溯及既往，但需自2026年1月1日起使用原廠機油並每年回廠乙次保養確保資格），並經服務廠確認符合標準後，即可獲得包括引擎本體、引擎燃油系統、引擎進排氣系統、引擎冷卻系統、引擎電系與變速箱等六大系統的第六年延長保固，讓所有Kia車主都能享有極致的擁車體驗。
