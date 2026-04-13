台灣業餘網球界新標竿！第21屆多扶breakpoint open打造全台最具影響力分級賽

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記者/李明真報導

2026/4/11及4/12，於台北市內湖彩虹13面網球場，由台灣網球協會主辦，台北市體育局及新北市網球發展協會協辦的第21屆多扶breakpoint open網球公開賽圓滿落幕。本屆賽事共吸引138人次參賽，成為 全台最大的UTR認證分賽事，再次展現breakpoint在台灣基層網球推廣、賽事整合與品牌影響力上的深厚實力，也讓本次賽事成為兼具專業性、話題性與國際交流特色的年度網球盛會。

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第21屆 多扶breakpoint open重要參加人士。（左1）林俊佑breakpoint創辧人、UTR 5.0男雙冠軍宮崎浩一朗（左2）及Hideaki Inori（右2）、多扶事業執行長許佐夫（右1）。圖/breakpoint open提供

本屆賽事規劃完整，除了設有U8、U10幼童組別外，也規劃12歲、14歲等青少年組別，並依照選手程度與實力進行分級。其中，U8、U10組別採用減壓綠球進行比賽，讓賽事安排更符合幼童學習與發展需求，也進一步展現breakpoint open在分級制度與競賽規劃上的專業度。透過年齡分組與程度分級的雙軌設計，讓不同年齡、不同程度的選手，都能在更公平、更具挑戰性的舞台上盡情發揮，累積寶貴的實戰經驗與UTR認證成績。

U14冠軍選手廖正銓及亞軍選手吳攸娜，中央球場出賽中。圖/breakpoint open提供

值得一提的是，本屆賽事更吸引來自南非、西班牙、日本、韓國、泰國、美國、香港的選手報名參賽，讓整場比賽不只是台灣本地選手交流的平台，更進一步成為兼具競技性與國際視野的網球舞台。來自不同國家與地區的選手齊聚一堂，也讓第21屆多扶breakpoint open網球公開賽更具代表性與關注度。

第21屆多扶breakpoint open網球公開賽UTR認證分獎盃。圖/breakpoint open提供

本次賽事另一大亮點，則是由股感媒體科技StockFeel所贊助的趣味測速賽。這項活動堪稱市場上少見、甚至可能是唯一，本活動長期受到選手喜愛，在了解自己球速的同時，也能有機會把場上總價值超過4萬元以上的商品帶回家。兼具互動性、娛樂性與參與感的設計，讓趣味測速賽成為場上極具人氣的特色環節，也讓更多選手在競技之外，享受網球運動帶來的熱情與樂趣。

此外，本次賽事由格蘭教育機構贊助，實現每場皆開新球的高規格賽事安排，創下台灣業餘網壇首例，將台灣網球賽事的專業度再往上提升一個等級。這項規格不僅大幅提升選手整體比賽感受，也象徵台灣業餘網球賽事在品質與細節上的再次升級。

在選手福利方面，主辦單位同樣展現十足誠意。本次賽事提供的參加獎市值高達新台幣1300元，讓每位參賽者不僅能夠在場上全力拚戰，也能感受到賽事在細節上的用心與回饋。除此之外，每位冠軍也將獲得由習慣健康國際股份有限公司贊助的三堂到府健身課程，讓選手在賽後持續透過更完整的身體訓練提升表現，真正滿載而歸，享受這場屬於網球人的盛宴。

參加獎，2026 breakpoint Tournament Shirt。圖/breakpoint open提供

本屆賽事能夠順利舉行，也特別感謝以下贊助夥伴：京美科技機能護具－京麗國際股份有限公司、Decoy台北復興店－騰駿國際企業股份有限公司、Mst國際穿線團隊、woody_2021_buzz（IG 傻氣雙狗）共同投入資源，攜手打造這場兼具專業、熱血與國際交流特色的UTR認證分賽事。

breakpoint表示，品牌一路走來，不只是舉辦網球比賽，更持續投入網球教學、網球比賽、網球商品、網球升學等多元服務，致力打造更完整的網球生態圈，讓更多孩子、家長與網球愛好者，都能在不同階段找到適合自己的學習、競賽與成長機會。

未來，breakpoint也將持續透過更專業的賽事規劃、更完整的服務整合與更多元的網球推廣形式，打造兼具競技性、參與感與國際視野的網球平台，讓每一場賽事不只是比賽，更成為推動台灣網球持續向前的重要力量。

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