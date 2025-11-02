"台灣極限超級鐵人賽"將登場 鐵人阿伯:把媽祖信仰推向世界

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

「2025台灣極限超級鐵人賽」，即將在台南登場，這也是亞洲第一場的226×10極限鐵人活動。幕後的推手，就是台灣極限鐵人蔡明宜。第一次籌辦這樣的活動，蔡明宜坦言，真的是困難重重，不過為了把媽祖信仰推向全世界，也把極限鐵人運動引進台灣，蔡明宜關關難過關關過，靠著媽祖撐腰，正在書寫台灣極限鐵人運動的不凡歷史！





「台灣極限超級鐵人賽」台南登場 鐵人阿伯：把媽祖信仰推向全世界

超級鐵人阿伯蔡明宜，國外比賽獲獎無數，準備在台灣舉辦極限鐵人賽！（圖／民視新聞）

高舉國旗，來自台灣的超級鐵人阿伯蔡明宜，在晚上最低只有8度的街區奮力奔跑，用一身熱血，讓全世界看見台灣。這是去年9月，蔡明宜遠赴義大利米蘭，挑戰極限鐵人三項。賽事是一般鐵人三項，共計226公里賽程的30倍距離，共計6780公里。

台灣極限鐵人蔡明宜說：「媽祖每一次都來保佑我，我出國比賽都讓我平安回來，所以我想說看能替媽祖，做點什麼事情。」

回想比賽過程，環境和天氣都十分嚴峻，是蔡明宜遇過，最難的賽事。不過過程中一如既往，蔡明宜還是感受到了，媽祖的支持。

台灣極限鐵人蔡明宜說：「請祢把這個廣告招牌放倒，讓我感到祢真的來了。」

台灣極限鐵人蔡明宜表示：「我指定的那支招牌也倒了，我真的跑到第三圈，趕緊去拿我的手機，再繞回去一次把這個故事，錄影下來。」

多年來蔡明宜以「體力、耐力、意志力、國旗力和媽祖信仰的力量」，五力信念完成60多場超級鐵人賽，這些年隻身參與國際賽事，不管是風雨交加的天氣，或是險象環生的路況，媽祖信仰的力量，總讓他一再的克服困難，也因此在完成義大利的賽事後，蔡明宜決定，在台灣舉辦，全亞洲第一次的極限鐵人賽事。





「台灣極限超級鐵人賽」台南登場 鐵人阿伯：把媽祖信仰推向全世界

有媽祖撐腰，蔡明宜說起永不放棄，眼裡總閃耀著光！（圖／民視新聞）





台灣極限鐵人蔡明宜強調：「永不放棄不知道從哪裡來的力量，但是祂就會支持你完成。」

從籌備、募資、邀請選手到場地規劃，每一個步驟，蔡明宜都親力親為，艱難險阻不在話下，卻也一路走來過關斬將，如有神助。這位極限鐵人阿伯的想法很簡單，把媽祖介紹給全世界，把極限鐵人運動推廣給台灣人，因為有媽祖撐腰，蔡明宜說起什麼叫做永不放棄，眼裡總閃耀著光！





